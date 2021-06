Marina estrena “Venus Fly Trap” como último avance de su nuevo disco

Marina ha compartido su nueva canción Venus Fly Trap justo el día antes de publicar su nuevo álbum Ancient Dreams In A Modern Land, que finalmente llegará mañana viernes 11 de junio. Para acompañar el tema, ya podemos disfrutar del video dirigido por Weird Life, que supone la continuación de los sencillos anteriores Ancient Dreams In A Modern Land, Purge The Poison y Man’s World.

Ancient Dreams In A Modern Land será el quinto álbum de Marina, y para celebrar su lanzamiento, ha organizado un concierto en streaming desde el desierto de California que se emitirá los días 12 y 13 de junio con una selección de nuevas canciones y grandes éxitos de su carrera.