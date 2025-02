MARINA renace con «Butterfly»: una oda a la metamorfosis personal

La cantante galesa MARINA, anteriormente conocida como Marina and the Diamonds, ha hecho un regreso triunfal con su nuevo sencillo Butterfly, que supone su primera publicación desde 2022 y representa un momento trascendental en su carrera musical.

En Butterfly, MARINA explora temas de autoafirmación y transformación personal, con un estribillo inspirado. Además, el video musical, dirigido por Aerin Moreno, presenta a la artista luciendo atuendos glamorosos mientras baila en diversas habitaciones, simbolizando su evolución tanto artística como personal.

El sencillo llega tras la edición deluxe de su álbum de 2022 Ancient Dreams in a Modern Land. En una entrevista con Rolling Stone, MARINA anticipó detalles sobre su sexto álbum, mencionando: «Este próximo disco será importante, y creo que el libro de poesía también lo refleja», afirma.

MARINA: Una trayectoria de constante evolución y reinvención artística

MARINA, anteriormente conocida como Marina and the Diamonds, ha sido una figura muy relevante en la escena musical desde su debut en 2009 con el aclamado álbum The Family Jewels. Con un estilo único que combina indie pop y electropop, su música conquistó a fans de todo el mundo.

Su segundo álbum, Electra Heart (2012), llevó a MARINA al éxito comercial, presentando un personaje ficticio que explora temas de amor y poder. Este trabajo le permitió experimentar con sonidos más pop y la consolidó como una artista versátil.

En 2015, lanzó Froot, un álbum introspectivo y personal que marcó una transición hacia un sonido más maduro y menos influenciado por las tendencias comerciales. Tras cambiar su nombre artístico a simplemente MARINA, en 2019 presentó Love + Fear, un álbum doble que explora las dualidades emocionales de la vida.

Con Ancient Dreams in a Modern Land (2021), MARINA abordó temas políticos y sociales, destacando su compromiso con la justicia y el cambio. Este álbum reflejó su evolución como artista comprometida con causas significativas, alejándose de la búsqueda del éxito comercial.

