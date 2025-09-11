Mark Chapman, asesino de John Lennon, seguirá en prisión al menos hasta 2027

Mark Chapman, el hombre que asesinó a John Lennon en diciembre de 1980, ha sido nuevamente rechazado en su intento por obtener la libertad condicional. Es la decimocuarta vez que las autoridades penitenciarias de Nueva York niegan su solicitud, tras una audiencia celebrada el pasado 27 de agosto. Chapman, de 70 años, cumple una condena de 20 años a cadena perpetua en la prisión de Green Haven, al norte de la ciudad, por asesinato en segundo grado. Su próximo intento será en febrero de 2027.

El crimen ocurrió frente al edificio Dakota, donde Lennon vivía con Yoko Ono. Ese mismo día, el exintegrante de The Beatles le había firmado un autógrafo a Chapman, quien más tarde confesó que lo hizo por “fama” y reconoció que fue un acto “malvado” y “erróneo”.

Mientras tanto, el legado artístico de John Lennon sigue vivo. Se ha publicado un video restaurado de Instant Karma! (We All Shine On), una de sus piezas más emblemáticas junto a Yoko Ono. Esta nueva versión forma parte del box set Power To The People, que saldrá a la venta el 10 de octubre. El proyecto recopila grabaciones inéditas, sesiones caseras, mezclas únicas y actuaciones en vivo de la pareja durante su etapa en Nueva York, marcada por el activismo político y sus últimos conciertos juntos.

Así, mientras Chapman permanece encerrado, la música de Lennon continúa resonando con fuerza, recordándonos que su voz sigue siendo más poderosa que cualquier acto de violencia.

John Lennon: del rugido beatle al susurro pacifista

La carrera de John Lennon es una travesía musical que comenzó en Liverpool con The Beatles, donde su alianza creativa con Paul McCartney dio forma a algunas de las canciones más influyentes del siglo XX. Tras la disolución del grupo en 1970, Lennon se embarcó en una etapa como solista marcada por la introspección, el activismo y la experimentación sonora. Su primer álbum, John Lennon/Plastic Ono Band, es un testimonio crudo y emocional de su vida interior, mientras que Imagine (1971) se convirtió en un himno universal por la paz. A lo largo de la década, alternó entre la crítica social (Some Time in New York City), la exploración personal (Mind Games, Walls and Bridges) y el homenaje a sus raíces musicales con Rock ‘n’ Roll.

La discografía de Lennon incluye ocho álbumes de estudio, entre ellos el póstumo Milk and Honey (1984), lanzado tras su asesinato en 1980. También dejó tres discos experimentales junto a Yoko Ono, como Unfinished Music No. 1: Two Virgins, que desafiaron los límites del formato convencional. Su regreso con Double Fantasy marcó un renacer artístico que fue abruptamente interrumpido por su muerte. Además, su legado se ha ampliado con recopilatorios como Lennon Legend y Power To The People: The Hits, que siguen acercando su mensaje a nuevas generaciones. Desde el grito rebelde de Working Class Hero hasta el deseo navideño de Happy Xmas (War Is Over), la obra de John Lennon sigue siendo un faro de conciencia y creatividad.

