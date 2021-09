Mark Hoppus (Blink-182) anuncia estar curado de cáncer

Magnifica noticia. Mark Hoppus, bajista de Blink-182, ha revelado que está «libre de cáncer» después de completar su tratamiento de quimioterapia.

Recuperado del linfoma

El pasado mes de julio, Hoppus reveló que le habían diagnosticado un grave linfoma, tras lo que comenzó un tratamiento que, afortunadamente, parece estar funcionando.

A través de un comunicado en redes sociales, el bajista ha informado de que, tras su última revisión oncológica, está libre de cáncer.

Ahora, deberá someterse a revisiones cada seis meses, pero las noticias no pueden ser mejores para él, su familia y sus fans. Y nosotros, nos alegramos.

Sobre Blink-182

El humor escatológico de blink-182 es un elemento fundamental, pero no el único, en esta banda de pop-punk. Después de ganar popularidad con espectáculos humorísticos, en 1999 lograron un éxito masivo con el álbum Enema of the State. Burlas a la estética mainstream que en esa época inundaba la radio y la televisión, canciones directas y videoclips divertidos donde casi nunca se toman en serio a sí mismos se ganan la simpatía del público. Influenciados por bandas como Dinosaur Jr., The Cure y NOFX, llegan a la vez que Green Day y The Offspring al resurgimiento del punk californiano.

Fuente: Apple Music

Descubre algunos de sus mayores éxitos

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas la agenda del artista y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!