El músico y cofundador de la banda Blink-182 ha revelado que actualmente está recibiendo quimioterapia contra la enfermedad.

Mark Hoppus, voz principal, bajista y miembro actual del grupo, ha informado a través de sus redes sociales que lleva sometiéndose al tratamiento durante tres meses. Sin embargo, no especificó el tipo de cáncer al que se enfrenta y tampoco, la fase de desarrollo.

“Tengo cáncer. Apesta y tengo miedo, y al mismo tiempo estoy bendecido con médicos, familiares y amigos increíbles que me ayudarán a superar esto. Todavía tengo meses de tratamiento por delante, pero estoy tratando de mantenerme optimista y optimista. No puedo esperar a estar libre de cáncer y verlos a todos en un concierto en un futuro cercano. Amor para todos ustedes”, ha asegurado.

Mark Hoppus es uno de los fundadores de la banda estadounidense de pop punk, junto a Travis Barker, encargado de la batería y percusión, y al principio de su carrera, Tom DeLonge, co-fundador de la formación que, tras su marcha en 2015, fue sustituido por Matt Skiba, guitarrista actualmente.

Desde su nacimiento en el año 1992, Blink-182 ha disfrutado de un éxito masivo a nivel nacional e internacional. Por ello, cuenta con una amplia discografía.

Comenzando por los primeros álbumes en la década de los 90: Cheshire Cat (1995), Dude Ranch (1997) y Enema of the State (1999). Entrados los años 2000, la banda sorprendió de nuevo a sus seguidores con el lanzamiento en el año 2001 de Take off Your Pants and Jackets, y en el año 2003, su sexto álbum Blink-182, recogió el nombre de la banda californiana.

Posteriormente, destacan Neighborhoods (2011) y California (2016). El último trabajo del grupo de pop punk se titula Nine (2019). Se trata del octavo álbum, que ha recibido numerosas críticas positivas debido, especialmente, a su contenido lírico.

A pesar de la difícil situación a la que se enfrenta el vocalista Mark Hoppus, tanto los miembros de la banda estadounidense como sus seguidores, esperan volver a disfrutar de su música muy pronto.