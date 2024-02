Mark Knopfler estrena «Watch Me Gone», un nuevo adelanto de su álbum «One Deep River»

El legendario guitarrista y cantautor Mark Knopfler ha lanzado hoy un nuevo single titulado Watch Me Gone, que forma parte de su esperado décimo álbum en solitario One Deep River, que saldrá a la venta el 12 de abril. En esta canción, Knopfler rememora sus sueños de adolescente, cuando se aventuró a salir de las calles de Newcastle para intentar triunfar como músico. “Los sueños de un adolescente… para mí siempre han sido el combustible que te hace seguir adelante. Por eso sigo cruzando la calle para ver un escaparate de guitarras: es ese pedacito de tu adolescencia que recuerdas, así que intentas mantenerlo vivo”, dice el artista.

Mark Knopfler es uno de los músicos de más éxito que ha dado el Reino Unido y a menudo se le considera uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos. Saltó a la fama en los años 80 como líder de Dire Straits, que creó muchas de las canciones emblemáticas de la época, como Sultans of Swing, Money for Nothing o Brothers in Arms. Desde que disolvió la banda en 1995, Knopfler ha seguido una exitosa carrera en solitario, explorando diversos géneros musicales, desde el rock al folk, pasando por el blues y el country. Además, ha compuesto la música de varias películas, como Local Hero, La princesa prometida o Wag The Dog, y ha colaborado con numerosos artistas, como Bob Dylan, Van Morrison, Emmylou Harris o Tina Turner.

One Deep River será el primer álbum de estudio de Knopfler desde Down The Road Wherever, publicado en 2018. El álbum se puede encargar por adelantado en su página web oficial, donde también se pueden encontrar formatos exclusivos. Knopfler tiene previsto realizar una gira mundial para presentar su nuevo trabajo, cuyas fechas se anunciarán próximamente.