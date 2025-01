Mark O’Connell deja Taking Back Sunday tras 24 años: «No fue una decisión fácil»

Mark O’Connell, baterista de Taking Back Sunday, ha anunciado su salida de la banda después de 24 años. El propio músico ha compartido la noticia a través de un comunicado en redes sociales, donde explicó las razones detrás de su decisión.

En su declaración, Mark O’Connell expresó que su salida «no fue una decisión fácil» y que no fue «enteramente [suya] propia». El baterista, que se unió a Taking Back Sunday en el año 2000, reemplazando al baterista original Steven DeJoseph, mencionó diferencias creativas y luchas personales como factores clave en su decisión. «Durante los últimos años, me he centrado en mi familia y en mi crecimiento personal, incluyendo mi compromiso con la sobriedad», escribió O’Connell. «Desafortunadamente, durante este tiempo, no siempre sentí el apoyo que necesitaba de aquellos a quienes consideraba hermanos, y las diferencias creativas hicieron difícil avanzar juntos».

A pesar de su salida, O’Connell se mostró optimista sobre su futuro musical, anunciando que lanzará nueva música tanto como solista como con algunos viejos amigos. «He puesto mi corazón en este proyecto y no puedo esperar para compartirlo con ustedes», añadió. La banda, ahora compuesta por Adam Lazzara, John Nolan y Shaun Cooper, aún no ha comentado sobre la salida de O’Connell.

Taking Back Sunday se formó en 1999 en Long Island, Nueva York, y rápidamente se convirtió en una de las bandas más influyentes de la escena emo y pop-punk. Su álbum debut, Tell All Your Friends (2002), fue un éxito inmediato, catapultándolos a la fama con éxitos como Cute Without the ‘E’ (Cut from the Team) y You’re So Last Summer. A lo largo de los años, la banda ha experimentado varios cambios en su formación, pero ha mantenido una base de seguidores leales y ha lanzado ocho álbumes de estudio, siendo el más reciente 152 (2023).

La salida de O’Connell marca el final de una era para Taking Back Sunday, pero también abre una nueva etapa tanto para la banda como para el baterista. Los fans están ansiosos por ver qué depara el futuro para ambos. ¿Qué te parece esta noticia para el futuro de la banda? Puedes compartir tus opiniones en CrazyMinds.es, así como seguir nuestras actualizaciones en nuestro perfil oficial de WhatsApp.