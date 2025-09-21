Mark Webber se lanza a la carretera con su libro sobre Pulp y celebra 30 años de «Different Class»

El guitarrista de Pulp, Mark Webber, ha anunciado una gira por el Reino Unido para presentar su libro I’m With Pulp – Are You?, una obra que no solo documenta cuatro décadas de historia del grupo, sino que también coincide con el 30º aniversario del emblemático álbum Different Class.

La gira comenzará el 5 de octubre en Lincoln y recorrerá ciudades como St Albans, Manchester, Sheffield, Birmingham y Portsmouth. En cada parada, Webber participará en charlas en las que conversará directamente con el público, compartiendo anécdotas, recuerdos y reflexiones sobre su trayectoria con la banda. Las entradas ya están disponibles a través de la web oficial del proyecto.

Publicado en septiembre de 2024, I’m With Pulp – Are You? es una recopilación visual que incluye fotografías, carteles, listas de canciones, merchandising y objetos personales que Webber ha conservado desde sus días como fan adolescente, pasando por su rol como tour manager y finalmente como miembro oficial desde 1995. El prólogo está escrito por el líder de la banda, Jarvis Cocker, quien lo describe como “el primer fan” y “acumulador oficial” de la historia gráfica de Pulp.

La gira coincide con un momento de efervescencia creativa para la banda. En junio de 2025, Pulp lanzó More, su primer álbum en 24 años, con una recepción crítica muy positiva. El disco, producido por James Ford, mantiene la esencia del grupo mientras explora nuevas texturas sonoras. Además, la banda ha protagonizado una gira por diversos recintos del Reino Unido y un set sorpresa en Glastonbury, consolidando su regreso como uno de los más celebrados del britpop reciente.

Para los fans de siempre y los nuevos seguidores, esta gira de Mark Webber es una oportunidad única para sumergirse en el universo visual y emocional de una banda que sigue marcando época.

Perfecto, aquí tienes un resumen ampliado y atractivo sobre la historia y discografía de Pulp, basado en fuentes como Wikipedia y Discogs:

De la oscuridad al estrellato: el viaje musical de Pulp

Formada en 1978 en Sheffield por un joven Jarvis Cocker de apenas 14 años, Pulp comenzó como una banda experimental con influencias del post-punk y el art rock. Durante más de una década, el grupo luchó por encontrar su sonido y estabilidad en su formación. No fue hasta los años 90 que lograron consolidarse como una de las bandas clave del britpop, junto a Blur, Oasis y Suede. Su estilo se caracteriza por letras irónicas y narrativas sobre la vida urbana británica, envueltas en una estética glam influenciada por David Bowie y Roxy Music. La formación clásica incluye a Jarvis Cocker, Candida Doyle, Nick Banks, Steve Mackey (fallecido en 2023), Russell Senior y Mark Webber, quien se unió en 1995.

La discografía de Pulp refleja su evolución artística. Su debut It (1983) pasó desapercibido, seguido por Freaks (1987) y Separations (1992), que mostraban una búsqueda de identidad. El punto de inflexión llegó con His ‘n’ Hers (1994), que les dio visibilidad, y Different Class (1995), su obra maestra, que ganó el Mercury Prize y contiene himnos como Common People y Disco 2000. En This Is Hardcore (1998), exploraron temas más oscuros y maduros, mientras que We Love Life (2001), producido por Scott Walker, cerró su primera etapa antes de una pausa indefinida. Tras reuniones en 2011 y 2023, la banda regresó en 2025 con More, producido por James Ford, reafirmando su relevancia con nuevas texturas sonoras y una gira celebrada por crítica y público.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.