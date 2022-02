Marlena, la artista Up Next de Apple Music España en febrero

Cada mes, Apple Music destaca a artistas, cuidadosamente identificados por expertos de todos los géneros, con el fin de apoyar y fomentar sus incipientes carreras y descubrirles a los fans nuevas apuestas musicales de calidad que irrumpen con fuerza en la escena local y mundial.

El programa Up Next España convive y complementa el actual programa Global Up Next de Apple Music. Esto ofrece la oportunidad de reconocer y apoyar a artistas locales que esperamos que algún día también puedan ser considerados como parte del programa global y fortalezcan su éxito con la aportación inicial de Apple Music.

A nivel mundial, Apple Music lleva apoyando a artistas desde sus inicios como Billie Eilish, Bad Bunny, Khalid o Megan Thee Stallion, entre muchos otros; ahora también se espera brindar a los artistas locales la oportunidad de obtener apoyo temprano en su camino hacia el éxito mundial. Con cada una de estas opciones, globales o locales, Apple Music identifica a artistas que considera que continuarán conectando con los fans tanto en el presente como a lo largo de sus prometedoras carreras

Este mes, la artista Up Next en Apple Music España es MARLENA, dúo formado por Ana y Carol que arrasó con su sencillo Me Sabe Mal tras triunfar en las ediciones de X Factor Italia y España y sin duda una de las apuestas musicales más interesantes de la escena local actual.

Marlena es el nexo de unión entre Ana y Carol, dos jóvenes madrileñas que, tras terminar sus carreras de ADE y Arquitectura, decidieron apartarlo todo y volcarse en su verdadera pasión: la música. Su estilo es indie-pop, con letras que hablan de lo cotidiano, de amor y desamor. Su sonido se caracteriza por la voz tan personal de Ana y las producciones totalmente vanguardistas de Carol.

Marlena se gestó hace tan solo un año. El nombre es un guiño a su experiencia en Factor X Italia, donde compartieron talent con Maneskin ; esta denominación tiene similitud con la diosa Venus; es un nombre que habla de empoderamiento, creatividad y libertad, y eso es Marlena, dos mujeres empoderadas, creativas y libres. Además «dicen que si escribes o mencionas el nombre de Marlena en alguna de tus canciones u obras, estarás hablando de tu musa; por lo que ella o él cuando escuche esas canciones, vendrá a ti.

En su corto recorrido y con apenas 4 singles publicados, son el dúo femenino revelación de la música en España. Su primer single, la balada ‘Sociedad Limitada’, acumula más de 500k en plataformas de streaming; su gran éxito les llega con ‘Me sabe mal‘ que arrasa en las playlist virales, en el top Shazam y a dia de hoy ya es disco de oro con + 10M streams.

Más tarde lanzan ‘Gitana‘, que con +2M streams se convierte en otra de las favoritas del público.

Han sido nominadas a ‘mejor artista Revelación 2021’ en Los 40 music Awards.

Durante todo el verano, recorren la geografía española con su directo en una gira que las ha llevado desde los chiringuitos más cool de nuestro país, hasta la apertura del concierto de Camilo en el ciclo Luce Benicassim o el CCME, entre otros.

«Muñequita de Cristal» sigue la estela de sus anteriores lanzamientos con 1,5M streams.

En 2022 lanzan la intimista ‘q te vaya bonito’ compuesta por MARLENA y Alice Wonder. Una bella y descorazonadora canción que seguro les lleva a lograr otro éxito más en su corta carrera.