Marmozets no habían tenido tiempo ni de guardar los instrumentos del verano cuando llegó la noticia que nadie esperaba. La banda de Bingley ha confirmado que Sam Macintyre, guitarrista reconvertido en bajista y miembro fundador del grupo, ya no forma parte de la formación. El motivo, explicado por la propia banda, no deja lugar a ambigüedades: «la relación se ha vuelto insostenible pese a nuestras mejores intenciones e intentos».

La ficha de Marmozets recoge la trayectoria de una banda que nació entre pupitres de instituto y terminó facturando algunos de los discos más viscerales del rock alternativo británico, un recorrido que ahora se reescribe justo cuando parecía haber encontrado su segundo aire con CO.WAR.DICE.

Sam Macintyre, la pieza que sostenía a los Macintyre-Bottomley desde 2007

El comunicado, difundido a través de Instagram y firmado por Becca Bottomley, Josh Macintyre y Jack Bottomley, no escatima en gestos de cariño hacia quien fuera compañero de filas desde el primer ensayo. «Nos estamos tomando un tiempo, durante un pequeño parón, para informaros de que hemos puesto fin a nuestra relación con Sam Macintyre debido a que la relación se ha vuelto insostenible pese a nuestras mejores intenciones e intentos», señala el texto, que insiste en que «esta decisión responde al interés de todas las partes implicadas».

Lo que hace especialmente delicada la noticia es el vínculo familiar que atraviesa toda la historia de Marmozets. Sam es hermano tanto de la cantante Becca Bottomley (de soltera Macintyre) como del batería Josh Macintyre, y ha formado parte de la banda desde su fundación en 2007 en Bingley, West Yorkshire, cuando dos parejas de hermanos adolescentes empezaron a tocar juntos en el colegio. Esa mezcla de lazos de sangre y proyecto artístico, que durante años fue presentada como la gran fortaleza del grupo, es también la que ahora obliga a leer el comunicado con matices: no se trata solo de una salida de formación, sino de una ruptura dentro de una familia que además hace música junta.

De “The Weird and Wonderful Marmozets” al regreso con “CO.WAR.DICE”: una carrera marcada por los parones

Marmozets se dieron a conocer en 2014 con The Weird and Wonderful Marmozets, un debut que capturó de inmediato la atención de la prensa británica por su energía desbordada y el carisma vocal de Becca Bottomley, y que les valió una nominación a los Kerrang! Awards como mejor artista revelación. Cuatro años después llegó Knowing What You Know Now (2018), un segundo álbum que llegó marcado por la lucha personal de Becca contra el síndrome de hipermovilidad, que la obligó a pasar por varias operaciones y meses de recuperación antes de poder volver a los escenarios. Tras ese disco, la banda entró en un largo silencio que muchos temieron definitivo.

Ese paréntesis de casi ocho años se cerró el pasado mes de mayo con la publicación de CO.WAR.DICE, el tercer álbum de la banda y su primer trabajo en ocho años, recibido como un regreso con nuevas texturas y una vuelta a la contundencia que les hizo destacar en sus inicios. El disco vino acompañado de una temporada intensa sobre los escenarios, con Marmozets encabezando fechas propias y sumándose a citas como Download Festival, 2000trees o el evento de un día organizado por Biffy Clyro en Finsbury Park. Es precisamente sobre ese contexto de reencuentro público y consolidación de su regreso donde aterriza ahora la salida de Sam Macintyre, apenas dos meses después de haber presentado el disco que parecía sellar su segunda vida como banda.

Un “pequeño parón” con final feliz para los Bottomley-Macintyre, pese a la salida de Sam

Lejos del tono de crisis que suelen acompañar este tipo de comunicados, Becca Bottomley ha querido subrayar en redes que el proceso, por doloroso que haya sido, ha terminado por unir más a la familia. «Ha arreglado muchas cosas y nuestro vínculo es más fuerte que nunca», ha explicado la cantante, añadiendo que ser la mayor de siete hermanos, sumado a la gran familia que forman los Bottomley y los Macintyre, hace que el grupo sea inseparable de esa red familiar. Según sus propias palabras, durante un tiempo pensaron que era la banda la que los alejaba y que no se comunicaban bien, pero el proceso les ha demostrado justo lo contrario: han encontrado libertad y cariño mutuo, y recuperar la actividad conjunta ha resultado, en sus palabras, «realmente sanador».

Ese tono conciliador no despeja, sin embargo, las dudas prácticas más inmediatas: qué formación saldrá de gira a partir de ahora, si habrá un sustituto estable a las cuerdas graves o si el propio Sam mantendrá algún tipo de vínculo con el proyecto en el futuro. La banda no ha detallado planes concretos de fechas tras este anuncio, más allá de referirse a esta etapa como “un pequeño parón” antes de “vernos pronto”. CrazyMinds seguirá de cerca cualquier novedad sobre próximas fechas de Marmozets en España.

▶ Marmozets: Sam Macintyre abandona la banda por una “relación insostenible” con sus hermanos

¿Crees que Marmozets deberían mantener la formación reducida a tres o buscar un bajista estable? ¿Qué disco de la banda te parece más redondo, el debut de 2014 o el regreso con “CO.WAR.DICE”? Cuéntanoslo en los comentarios o en nuestras redes sociales.

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