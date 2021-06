Maroon 5 y Stevie Nicks juntos en ‘Remedy’

Remedy es el título de la canción en la que Maroon 5 y la cantante estadounidense Stevie Nicks colaboran.

Esta nueva colaboración está dentro de JORDI (Interscope Records, 2021), un álbum con un título muy especial. El disco se titula Jordi pues es un homenaje al antiguo mánager de la banda, Jordan Feldstein, que falleció repentinamente en 2017. De hecho, no es el único homenaje que le hacen, ya que la canción Memories también está dedicada a él.

En Remedy, la artista de rock y la banda se unen para hacer una canción con aire veraniego en la que intentan buscar un remedio al amor. La canción tiene un estribillo muy pegadizo: “Walking in the sun. / Sun-kissed face. / Just like candles in the sun. / I’m breaking down”. Sin duda alguna, ambas voces encajan a la perfección.

La espera ha llegado a su fin. Tras casi 3 años de inactividad, Maroon 5 vuelven con un disco muy esperado y repleto de colaboraciones. Entre estas 13 canciones podemos encontrar una canción póstuma que rinde homenaje al rapero Juice WRLD o por ejemplo a Jason Derulo en Lifestyle, a H.E.R o incluso a Anuel AA.

