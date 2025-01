Marta Movidas denuncia censura en Sala Changó por la bandera palestina

El pasado sábado 18 de enero, la artista Marta Movidas se presentó en la Sala Changó de Madrid junto a Kokoshca. Sin embargo, el concierto se vio envuelto en una polémica cuando a Marta Movidas se le prohibió mostrar una bandera palestina durante su actuación. La artista denunció el incidente al día siguiente en la plataforma X, donde explicó que los responsables de la sala le amenazaron con cortar el sonido si sacaba la bandera, algo que ha hecho en muchos otros conciertos.

Marta Movidas aclaró que la decisión fue tomada por la administración de la sala y no por los promotores del concierto, Ochoymedio. En su cuenta de Instagram, la artista expresó su sorpresa y descontento: «Quien haya venido anteriormente a algún concierto mío sabe que siempre cuelgo en mi microkorg la bandera palestina… Y ayer la organización de la sala Changó me dijo que o la guardaba o no tocaba, y que no se me ocurriese sacarla en mitad del concierto porque me cortaban el sonido y a Kokoshca también».

Este incidente ha generado un debate sobre la libertad de expresión en los conciertos y la censura en los espacios culturales. La prohibición de la bandera palestina en el concierto de Marta Movidas ha sido vista por muchos como un acto de censura y ha provocado reacciones tanto de apoyo como de crítica hacia la sala Changó.

Marta Movidas: Una carrera marcada por la autenticidad y la protesta

Marta Movidas es una artista madrileña conocida por su estilo único y su compromiso con causas sociales. Desde sus inicios en la escena musical, ha destacado por su autenticidad y su capacidad para conectar con el público a través de sus letras y su presencia en el escenario. Su discografía incluye álbumes como Os castigaré y Martillo, que han sido aclamados tanto por la crítica como por sus seguidores.

A lo largo de su carrera, Marta Movidas ha utilizado su música como plataforma para expresar sus opiniones y denunciar injusticias. ¿Qué opinas sobre la polémica de Marta Movidas y la Sala Changó? Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.