Martin Gore, co-fundador de Depeche Mode, acaba de publicar una nueva canción en solitario, Mandrill, perteneciente a su nuevo EP, The Third Chimpanzee, que saldrá a la venta el próximo 29 de enero de 2021.

“La primera pista que grabé tenía un sonido que no era humano. Sonaba como un primate. Decidí llamarla “Howler”, en honor a un mono. Luego, cuando llegó el momento de nombrar el EP, recordé haber leído el libro The Rise and Fall of the Third Chimpanzee. Tenía sentido llamarlo así“, aseguró Gore sobre el proceso.

Una vez más, se trata de una composición enteramente instrumental que el propio Gore grabó en los estudios Electric Ladyboy de Santa Barbara, California, a principios de año.

Disfruta esta nueva canción a continuación:

BIOGRAFÍA DE DEPECHE MODE

Los británicos Depeche Mode fueron una de las primeras bandas en desarrollar una identidad musical basada exclusivamente en el uso de sintetizadores. En sus comienzos practicaban un synth-pop pegadizo, pero gradualmente fueron adquiriendo un sonido más oscuro y dramático gracias al cual se convirtieron en uno de los grupos alternativos más exitosos de los ochenta y los noventa. Su formación experimentó diversos cambios: Vince Clarke dejó el grupo en 1981 para formar Yazoo y Erasure, mientras que la salida de Alan Wilder en 1995 redujo el cuarteto a trío. A partir de los años 2000 David Gahan y Martin Gore emprendieron paralelamente carreras solistas sin por ello interrumpir la actividad de la banda, que continuó realizando esporádicas giras y discos. Spirit, el decimocuarto álbum de Depeche Mode, apareció en 2017.

Fuente: Apple Music

DISCOGRAFÍA DE DEPECHE MODE

Speak & Spell (1981)

A Broken Frame (1982)

Construction Time Again (1983)

Some Great Reward (1984)

Black Celebration (1986)

Music for the Masses (1987)

Violator (1990)

Songs of Faith and Devotion (1993)

Ultra (1997)

Exciter (2001)

Playing the Angel (2005)

Sounds of the Universe (2009)

Delta Machine (2013)

Spirit (2017)

