Martina Topley-Bird anuncia su primer disco en 10 años con el single “Pure Heart”

Martina Topley-Bird ha anunciado su nuevo disco Forever I Wait, el primer lanzamiento de la cantautora de Bristol desde su aclamado LP de 2010 Some Place Simple.

Este nuevo trabajo, que incluirá doce canciones auto-producidas con la colaboración de Robert del Naja de Massive Attack, saldrá a la venta el próximo 10 de septiembre, y por el momento, ya podemos disfrutar de un primer adelanto titulado Pure Heart.

“Tuve que reconfigurar mi forma de relacionarme con la música y la industria de la música para poder hacer el disco que quería hacer, y eso me ha llevado un tiempo. Me tomé el tiempo que necesitaba. Empecé en Londres, me mudé y viví en Estados Unidos por primera vez en mi vida, luego me mudé brevemente a Londres y terminé el disco en España“, afirma Topley-Bird sobre su próximo nuevo álbum.

“Después de intentar trabajar en un nuevo disco durante un par de años, me di cuenta de que para seguir adelante tenía que separar el concepto y la visión que tenía para este disco de mí como persona. Eso hizo que fuera menos personal y, por lo tanto, posible para mí defender y luchar por el concepto del disco en lugar de hacerlo sobre mí y mis ideas“, completa sobre su inspiración.

Aún quedan unos meses hasta septiembre, pero por el momento, comencemos disfrutando de este Pure Heart: