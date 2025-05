Maruja anuncia su debut con “Pain to Power” y estrena el poderoso single “Look Down On Us”

La escena musical de Manchester ha recibido con entusiasmo el anuncio del esperado álbum debut de Maruja, titulado Pain to Power, que verá la luz el 12 de septiembre de 2025 bajo el sello Music For Nations. Este lanzamiento marca un hito para la banda británica, conocida por su intensidad emocional y su fusión única de post-punk, post-rock y elementos de jazz.

Junto con esta noticia, Maruja ha liberado el single adelanto Look Down On Us, una pieza cargada de crítica social y energía catártica que promete ser un reflejo del impacto que tendrá el disco.

Un debut que promete fuerza y comunidad

Grabado en Low Four Studio y producido por Samuel W Jones, quien ha trabajado con Maruja en sus tres EPs previos, Pain to Power no solo consolida a la banda como una fuerza creativa, sino que también destaca su compromiso con temas profundos. Según fuentes diversas, el álbum aborda la importancia de la comunidad, tanto en un sentido íntimo como en su potencial para el cambio social y político en una era dominada por el individualismo. Este enfoque empático y emocional resuena en cada nota, prometiendo un disco que es tanto un manifiesto como una experiencia sonora.

El álbum, descrito como una colección extraordinaria, estará disponible en formatos como CD estándar y vinilo de lujo limitado a 2,000 copias, según el sitio oficial de la banda. Los fans ya pueden reservarlo en la tienda online de Maruja, donde también se ofrecen productos exclusivos relacionados con Pain to Power. Este lanzamiento es un paso audaz para una banda que ha construido su reputación a través de EPs viscerales y actuaciones en directo que dejan huella.

Look Down On Us: un grito contra la desigualdad

El single Look Down On Us es la carta de presentación de Pain to Power y ya está generando revuelo. Harry Wilkinson, vocalista de Maruja, describe la canción como “un reflejo de los tiempos que vivimos”. En declaraciones recogidas por The Line of Best Fit, explica que la primera mitad pinta un retrato crudo de la élite adinerada y su impacto en la cultura, mientras que la segunda parte aboga por la solidaridad y el amor comunitario en tiempos de opresión. La canción cierra volviendo a su punto de partida, recordando la lucha constante contra las desigualdades.

Acompañada por un videoclip de diez minutos, dirigido por Mikey Thomas, la canción combina una actuación enérgica de la banda con pinceladas expresivas y una sección de danza contemporánea. Este enfoque visual refuerza el mensaje de la canción, convirtiéndola en una experiencia multisensorial que destaca por su intensidad y carácter dinámico, convirtiéndose así en un himno de protesta potente y un anticipo perfecto del álbum.

Gira internacional y presencia en festivales

Maruja no se limitará a conquistar los auriculares de sus fans. La banda ha anunciado una ambiciosa gira internacional para apoyar Pain to Power, con fechas en Reino Unido, Europa, China, Japón y Estados Unidos. En España, los fans tendrán la oportunidad de verlos en el Canela Fest de Torremolinos en agosto, además de actuaciones confirmadas en Madrid (Copernico, 5 de diciembre) y Barcelona (Sala Apolo, 6 de diciembre). También estarán presentes en el Outbreak Festival de Manchester, consolidando su reputación como una banda en imprescindible en directo.

Maruja: una visceral ascensión desde Manchester

Maruja, formada en Manchester, Inglaterra, ha emergido como una de las bandas más emocionantes de la escena post-punk y post-rock contemporánea. Compuesta por Harry Wilkinson (voz y guitarra), Jacob Hayes (batería), Matt Buonaccorsi (bajo) y Joe Carroll (saxofón y sintetizadores), la banda combina una intensidad cruda con letras introspectivas y una instrumentación que desafía géneros. Su sonido, que fusiona punk, jazz, y elementos progresivos, ha sido alabado por su capacidad para capturar tanto la furia como la empatía.

La carrera de Maruja comenzó a tomar forma con el lanzamiento de sus tres EPs: Knocknarea (2021), Connla’s Well (2022) y One To Another (2023). Estos trabajos, también producidos por Samuel W Jones, establecieron a la banda como un acto con una voz única, explorando temas como la identidad, la lucha social y la conexión humana. Canciones como The Tinker y Kakistocracy ganaron tracción en plataformas como Spotify y resonaron en el circuito de conciertos underground de Reino Unido.

Su reputación en vivo, forjada en escenarios como el Outbreak Festival y el Green Door Store en Brighton, ha sido clave para su ascenso. Maruja es conocida por actuaciones que combinan caos controlado y momentos de pura catarsis, lo que les ha valido comparaciones con bandas como Black Midi y Slint.

Con Pain to Power en el horizonte, Maruja está posicionada para dar un salto significativo en su carrera. Su compromiso con la autenticidad y su habilidad para abordar temas universales a través de un lente personal aseguran que su debut no será solo un álbum, sino una declaración de intenciones. Mientras preparan su gira global, la banda continúa siendo un faro para aquellos que buscan música que desafíe, inspire y una.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.