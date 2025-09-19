Más de 400 artistas bloquean su música en Israel como protesta por el genocidio en Gaza

La música ha vuelto a convertirse en herramienta de resistencia. Más de 400 artistas y sellos independientes se han unido a la campaña No Music For Genocide, una iniciativa de boicot cultural que busca retirar sus obras de las plataformas de streaming en Israel como respuesta al genocidio en Gaza.

Entre los nombres que encabezan esta acción están Fontaines D.C., Amyl and the Sniffers, Rina Sawayama, Primal Scream, Japanese Breakfast, Faye Webster, Yaeji, King Krule, MJ Lenderman, Mannequin Pussy, Wednesday, Soccer Mommy, MØ, BADBADNOTGOOD, Black Country, New Road, Grizzly Bear, Mogwai, Ana Tijoux, Arca y Kelela, entre otros.

La campaña, que se organiza de forma descentralizada y sin respaldo institucional, invita a artistas y titulares de derechos a solicitar el bloqueo geográfico de su música en Israel. El objetivo es presionar a las grandes discográficas —Sony, Universal Music Group y Warner— para que sigan el ejemplo, tal como lo hicieron en Rusia tras la invasión de Ucrania.

El manifiesto del movimiento afirma que “la cultura no puede detener las bombas, pero puede rechazar la represión política, cambiar la opinión pública hacia la justicia y negarse a normalizar los crímenes de lesa humanidad”. Inspirados por los boicots culturales contra el apartheid en Sudáfrica, los artistas buscan erosionar el apoyo internacional que permite a Israel continuar con sus acciones militares sin consecuencias.

Además, No Music For Genocide promueve el apoyo directo a artistas palestinos, ofreciendo alternativas para escuchar y comprar su música fuera de las plataformas convencionales. Esta acción se suma a otras iniciativas globales como el compromiso de trabajadores del cine de no colaborar con instituciones israelíes, la prohibición española de vuelos y barcos con destino a Israel, y el rechazo de trabajadores portuarios en Marruecos a cargar armas para Tel Aviv.

La campaña sigue abierta a nuevas adhesiones y plantea una pregunta directa a la industria musical: ¿por qué no aplicar el mismo estándar ético que se usó en otros conflictos?

