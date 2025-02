Más de 50 nuevos nombres completan el Sónar 2025

La 32ª edición del Sónar, el Festival de Música, Innovación y Creatividad de Barcelona, que se celebrará del 12 al 14 de junio de 2025, ha anunciado más de medio centenar de nuevas incorporaciones a su ya suculento lineup. Con un total de 117 shows en directo, DJ sets y performances multidisciplinares repartidos en 10 escenarios, Sónar Barcelona 2025 promete ser una de las ediciones más ricas y diversas de los últimos años.

Entre las nuevas incorporaciones, el festival barcelonés destaca una segunda actuación de Nathy Peluso, quien no solo presentará en el festival su segundo álbum Grasa, sino que también ofrecerá un formato especial para presentar el EP de remixes Club Grasa. Además, el Sónar también contará con la presencia del rapero británico-gambiano Pa Salieu, conocido por su fusión de drill, rap y afrobeat, del productor Alizzz, quien presentará su nuevo disco, de la catalana Mushka, quién actuará por primera vez en este festival, o del glitch club de Sega Bodega.

Otros nombres destacados incluyen a Dengue Dengue Dengue, dúo peruano que revitaliza los ritmos andinos, y la selectora estadounidense Dee Diggs, quien compartirá escenario con la leyenda house Ultra Naté. También se rendirá un emotivo homenaje al fallecido Ryuichi Sakamoto de la mano de los referentes electrónicos Alva Noto y Fennesz con el show Continuum.

También ya sabemos quienes serán los encargados de cerrar las tres jornadas del Sónar de Día. Tres atardeceres épicos protagonizados por la estrella brasileña Mochakk (jueves 12), la DJ y productora estadounidense Honey Dijon (viernes 13) y el fenómeno del rave británico Overmono (sábado 14). Además, el festival ha colaborado con entidades culturales como The Barbican London para ofrecer coproducciones exclusivas. Por otro lado, este año el Sónar de Noche presentará dos escenarios especialmente comisariados junto a Boiler Room y Printworks London, dos de las propuestas de club más icónicas de los últimos años.

Y, por último, el congreso de tecnologías creativas y cultura digital, Sónar+D, se centrará en tres grandes temas: Al + Creativity, donde se explorarán herramientas innovadoras y enfoques creativos sobre la inteligencia artificial; Futuring the creative industries, que analizará las perspectivas de las industrias creativas en 2030; y Worlds to come, que imaginará futuros posibles, desde la computación cuántica hasta los viajes interestelares.

Todos los tipos de entradas para Sónar 2025 ya están a la venta en sonar.es, con descuentos especiales para jóvenes y la opción de pago a plazos.