Mastodon anuncian nuevo disco y estrenan el single “Pushing the Tides” como adelanto

Título del nuevo disco: Hushed and Grim

Artista: Mastodon

Fecha de publicación: 29 de octubre

Sello: Reprise Records

Más datos: Será el séptimo disco en la discografía de la banda estadounidense y el primero desde que lanzasen Emperor of Sand en 2017.

El álbum, cuya temática ha sido parcialmente influenciada por la muerte del mánager de la banda Nick John, ha sido producido por David Bottrill y cuenta con contribuciones del guitarrista de Soundgarden, Kim Thayil.

¿Tenemos single de adelanto? Sí, se llama Pushing the Tides.

¿Dónde puedo escucharla? En plataformas digitales como Apple Music o Spotify a través de este enlace.

¿Hay videoclip? Sí, dirigido por Lorenzo Diego Carrera y producido por Chris SanFilippo. Puedes verlo a continuación.

¿Hay tracklist disponible? Sí, este nuevo trabajo estará formado por las siguientes 15 canciones:

01 Pain With an Anchor

02 The Crux

03 Sickle and Peace

04 More Than I Could Chew

05 The Beast

06 Skeleton of Splendor

07 Teardrinker

08 Pushing the Tides

09 Peace and Tranquility

10 Dagger

11 Had It All

12 Savage Lands

13 Gobblers of Dregs

14 Eyes of Serpents

15 Gigantium

Sobre Mastodon

La música de este cuarteto de Atlanta es difícil de categorizar, una innovadora mezcla de metal, grindcore y hardcore que hace que el grupo se sienta como en su casa en el sello Relapse, en compañía de bandas como Today Is The Day y Dillinger Escape Plan (de hecho, dos de los miembros de Mastodon antes formaban parte de Today Is The Day). Mastodon publicó Lifesblood, su EP debut para Relapse, en el otoño de 2001. Remission fue lanzado al año siguiente y luego de que la banda estuviera de gira durante buena parte del 2003, en 2004 apareció Leviathan, el segundo larga duración del grupo. En 2006, la banda recompiló sus primeras grabaciones en Call Of The Mastodon, y además publicó Blood Mountain, su tercer disco de material inédito.

Fuente: Apple Music