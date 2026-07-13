Mastodon ha publicado «The Mastodon in the Room», un cortometraje documental de 35 minutos dedicado a la memoria de Brent Hinds, cofundador, guitarrista y vocalista de la banda, fallecido el 20 de agosto de 2025 en un trágico accidente de motocicleta en Atlanta a los 51 años.

El documental combina material de archivo de las más de dos décadas de Hinds en la banda con las reacciones de Troy Sanders, Bill Kelliher y Brann Dailor viendo esas mismas imágenes en un pase privado en el Plaza Theatre de Atlanta. El resultado es un retrato complejo y honesto, lejos de la idealización fácil: se muestra tanto el humor desbordante y el vínculo fraternal entre los miembros del grupo como las tensiones que generaron los problemas de Hinds con el alcohol.

En un comunicado que acompaña al film, la banda ha declarado: «No es fácil hablar de Brent, era nuestra familia, alguien a quien todos queríamos con el corazón. Era un espíritu salvaje, nuestro salvaje, y eso venía con desafíos. Ambas cosas son ciertas y no nos interesa perseguir una verdad por encima de la otra».

Veinticinco años de riffs y una salida que nadie quería

Brent Hinds cofundó Mastodon en Atlanta en el año 2000 junto a Dailor, Sanders y Kelliher, forjando una de las bandas más influyentes del metal progresivo y el sludge moderno. Su guitarra y su voz fueron pieza clave en discos que hoy son canónicos, como «Leviathan», considerado uno de los mejores álbumes de metal de todos los tiempos según Rolling Stone. Hinds era también, fuera del escenario, una figura desbordante: un espíritu libre, en sus propias palabras, con un sentido del humor que marcó la identidad del grupo tanto como su música.

En marzo de 2025, tras 25 años juntos, Mastodon anunció la salida de Hinds de la banda, presentada entonces como una separación amistosa motivada por sus problemas de adicción. Apenas cinco meses después llegó la noticia de su muerte, dejando a sus excompañeros con un duelo que, según reconocen ellos mismos en el documental, tardaron meses en poder procesar públicamente. «The Mastodon in the Room» es, en ese sentido, la respuesta que muchos fans llevaban esperando desde entonces: una explicación directa, sin filtros, de lo ocurrido.

Mastodon, más allá de Hinds

Desde su formación en Atlanta en el año 2000, Mastodon ha construido una de las trayectorias más sólidas y respetadas del metal moderno, ganadora de un Grammy y capaz de moverse entre el sludge, el metal progresivo y el rock alternativo sin perder identidad propia. Álbumes conceptuales como «Leviathan» (2004), inspirado en Moby Dick, o el más introspectivo «Hushed and Grim» (2021), influido por la muerte de su antiguo mánager Nick John, consolidaron a la banda como una referencia ineludible; de hecho, fueron invitados de honor de la Metropolitan Opera de Nueva York con motivo del vigésimo aniversario de «Leviathan», coincidiendo con su producción de «Moby Dick».

Ese legado es también el que ahora sostiene a la banda en su nueva etapa. En 2024 celebraron dicho aniversario con una gira de arenas junto a Lamb of God, colaboración que derivó en el single conjunto «Floods of Triton». Hoy, con Nick Johnston a la guitarra y João Nogueira a los teclados, Mastodon encara el reto de reinventarse sin uno de sus fundadores, algo que solo unas pocas bandas de su generación han tenido que afrontar de forma tan pública y tan dolorosa.

El duelo también suena

El documental llega apenas semanas después de que Mastodon publicara «Your Ghost Again«, su primer tema inédito desde la muerte de Hinds y un tributo directo a él. Dailor ha explicado que, durante la grabación, sentía la presencia de su excompañero: «Seguía viéndolo por el rabillo del ojo en el estudio, justo donde solía estar con la guitarra».

La canción forma parte de «Marrow Deep», el noveno álbum de estudio de la banda, previsto para el 28 de agosto de 2026 a través de Loma Vista Recordings y que contará con la colaboración de Josh Homme en el tema «Snakes For Dinner», su primer reencuentro con la banda desde su aparición en «Colony of Birchmen», de «Blood Mountain» (2006). Será el primer disco de larga duración de Mastodon sin la participación de Hinds, con Nick Johnston a la guitarra y João Nogueira a los teclados completando ya la formación actual.

Antes de eso, la banda saldrá de gira por Norteamérica con «The Poisonous Weapons Tour», que arrancará el 16 de septiembre en Orlando y recorrerá ciudades como Atlanta, Nueva York, Toronto o Los Ángeles con Deafheaven y Alcest como teloneros, cerrando el 24 de octubre en Dallas.

¿Habéis visto ya «The Mastodon in the Room»? ¿Creéis que este tipo de documentales ayudan a procesar el duelo de una banda ante sus fans? Cuéntanoslo en los comentarios o en nuestras redes sociales.

▶ «The Mastodon in the Room» — Mastodon | 2026

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