Matilda Mann y su optimista single “Doomsday”.

Después del alienígeno año que hemos pasado y la irregularidad invadiéndonos el día a día, escuchar el nuevo sencillo de Matilda Mann, Doomsday, es como llegar a un oasis en el desierto, lleno de positivismo y buenos augurios.

Un debut desde casa

En 2020 hizo su debut con el EP If That Makes Sense( Sevenfoursevensix, 2020), para que lo acompañe, seguidamente, Because I Wanted You To Know (Sevenfoursevensix, 2020), y ahora ya lo sabemos. Una artista que ha surgido de las entrañas de la pandemia, debutando en el más duro de los paradigmas, pero reconduciéndonos con su cálida voz hacía el paraíso más onírico que tengas en mente. El estilo folk en la guitarra le permite alcanzar cualquier instrumento para sus pistas, aunque le influencia, a un simple acercamiento al oído, el jazz más actual mezclado con golpes electrónicos. Las letras de este debut se deben a conversaciones cotidianas de temas de actualidad, digeridos por una joven de 21 años.

Influenciada por The Beatles

Nacida en el año 2000 en el West London, Matilda compuso su primera canción a los 11 años; con los Beatles sonando por casa a todas horas, su padre era acérrimo a ellos. Desde que terminó sus estudios en la BRIT School, en las especialidades de la tecnología y las artes escénicas, Matilda Mann, no ha parado de componer canciones; llevándola al álbum debut y a uno de los festivales más reconocidos internacionalmente, el concurso de artistas emergentes de Glastonbury Festival, alcanzando el bronce en el podio. Para este 2021, tiene el cartel principal adjudicado en el Omeara para el 29 de abril.

“Doomsday” y los buenos vaticinios

Y llegamos al recién estrenado sencillo de la artista londinense; una canción con un mensaje cargado de optimismo y esperanza, vaticinando buenos augurios en estos días de incertidumbre. La propia artista nos desvela que “Doomsday se escribió en diciembre, encerrada en casa por la pandemia“. Además, afirma que “durante ese tiempo, realmente tuvimos que aferrarnos a las pequeñas cosas de la vida y, a veces, parecía que nunca iba a mejorar. Entonces, Doomsday fue escrita para ayudar a las personas a sentir que durante los peores momentos, las cosas van a mejorar. Nos tenemos el uno al otro y las pequeñas cosas que hacen que la vida sea buena”.

Una canción susurrante que te eleva hasta el cielo con una relajación pasmosa, exculpándonos de todo lo que haya pasado en el pasado reciente, refiriéndose a la crisis sanitaria y todo lo que ésta significa, y animándonos a ser felices con las cosas más simples del día a día.

Sin duda, una canción que no pasara desapercibida en las mejores playlists de este año. Escucha debajo de estas líneas, la voz susurrante de Matilda Mann, la artista revelación del momento: