Matt Bellamy publicará un recopilatorio de sus canciones en solitario para el Record Store Day

Parece que Matt Bellamy, líder y cantante de Muse, tiene interesantes planes para el Record Store Day de este año. Aprovechando la ocasión, va a lanzar Cryosleep, una colección de diez canciones que ha ido lanzando en solitario a lo largo de los años.

El disco incluirá temas como ‘Pray‘ de la banda sonora de Game Of Thrones, una versión de ‘Bridge Over Troubled Water‘ de Simon & Garfunkel, las canciones ‘Behold, The Glove‘ y el single ‘Tomorrow’s World‘, el single ‘Fever‘ con su supergrupo The Jaded Hearts Club y, por último, versiones en solitario de canciones de Muse como ‘Unintended‘, ‘Take A Bow‘ y ‘Guiding Light‘.

Este lanzamiento está previsto en la segunda cita del doble evento del Record Store Day de este año, es decir, el próximo 16 de julio. Mientras tanto, Muse siguen con su promesa de trabajar en un nuevo disco que será el sucesor del Simulation Theory de 2018.