Matt Berninger regresa en solitario con «Get Sunk»: un viaje introspectivo que no te puedes perder

¡Prepárate para sumergirte en las profundidades emocionales de Matt Berninger! El carismático líder de The National ha anunciado su segundo álbum en solitario, Get Sunk, que verá la luz el 30 de mayo de 2025 a través de Book/Concord Records. Este lanzamiento llega como un faro de creatividad tras un período de bloqueo y autodescubrimiento, y ya está generando expectación con su primer sencillo, Bonnet of Pins, una pieza que combina la intensidad melancólica marca de la casa con un toque fresco y audaz. Si eres fan de su voz barítona y sus letras que cortan como navajas, este disco promete ser un viaje inolvidable.

Get Sunk no es solo un álbum, es una exploración visceral de la identidad que Matt Berninger describe como un reflejo ondulante en el agua, una meditación sobre cómo nos formamos a partir de las miles de conexiones con padres, amigos, amantes y hasta extraños. «Nuestros corazones son como viejos pozos llenos de monedas y gusanos», dice el artista, y con este disco se sumerge en lo más hondo para sacar a la luz lo que encuentra. Grabado en un estudio en el sótano de Silverlake, California, junto al productor ganador del Grammy Sean O’Brien (quien también coescribió varias canciones), el álbum cuenta con un elenco estelar: Meg Duffy de Hand Habits, Julia Laws de Ronboy, Booker T. Jones, y miembros de The Walkmen como Walter Martin y Paul Maroon, entre otros. El resultado es un paisaje sonoro rico y conmovedor que expande el universo de Berninger.

El primer adelanto, Bonnet of Pins, ya está dando de qué hablar. Se trata de una canción que nos envuelve en una narrativa oscura pero irresistible. Líneas como «She finishes off my drink and puts on a bonnet of pins» destilan ese humor negro y poético que solo Berninger sabe tejer. Según el propio artista, el álbum surgió tras un bloqueo creativo que lo llevó a cuestionarse: «¿Por qué soy así?». La respuesta no es directa, pero tracks como Inland Ocean, Breaking Into Acting (con Hand Habits) y Silver Jeep (con Ronboy) prometen desentrañar las capas de esa introspección.

Y eso no es todo: Matt Berninger llevará Get Sunk al escenario con una gira que arrancará el 19 de mayo en Seattle y recorrerá Norteamérica antes de saltar a Europa en agosto. Fechas destacadas incluyen Los Ángeles (Palace Theatre, 21 de mayo), Nueva York (Webster Hall, 30 de mayo) y Londres (Troxy, 27 de agosto). Acompañado por la banda que grabó el disco y con Ronboy como telonera, estos conciertos prometen ser una experiencia íntima y poderosa. Las entradas salen a la venta el 14 de marzo, así que marca tu calendario.

Tras el éxito de su debut solista Serpentine Prison en 2020, que llegó en plena pandemia y nos abrazó con su calidez melancólica, Get Sunk parece ser un paso más audaz. Inspirado por su mudanza a Connecticut y las extrañas esculturas que creó en su granero, Berninger ha encontrado una nueva chispa. Si te conquistó con The National o te atrapó con su primer disco en solitario, este álbum es una cita obligada. ¿Listo para hundirte con él?

Matt Berninger: una carrera tejida con melancolía y genialidad

Matt Berninger, nacido el 13 de febrero de 1971 en Cincinnati, Ohio, es mucho más que la voz grave de The National. Su viaje comenzó en la Universidad de Cincinnati, donde estudió diseño gráfico y conoció a Scott Devendorf, sentando las bases de una de las bandas más influyentes del indie rock. Antes de la música, Berninger trabajó en publicidad, pero a sus treinta y tantos abandonó esa vida para fundar The National en 1999 junto a los hermanos Aaron y Bryce Dessner, Scott y Bryan Devendorf. Lo que empezó como un proyecto modesto pronto se convirtió en un fenómeno global.

El debut de la banda, The National (2001), pasó desapercibido, pero Sad Songs for Dirty Lovers (2003) y Alligator (2005) comenzaron a mostrar su potencial. Fue con Boxer (2007) y High Violet (2010) que alcanzaron la cima, gracias a himnos como Fake Empire y Bloodbuzz Ohio. Discos como Trouble Will Find Me (2013) y Sleep Well Beast (2017, ganador de un Grammy) consolidaron su estatus, mientras que First Two Pages of Frankenstein y Laugh Track (ambos de 2023) mostraron su evolución. Fuera de la banda, Berninger exploró con EL VY (Return to the Moon, 2015) y su debut solista Serpentine Prison (2020), producido por Booker T. Jones.

Su estilo, cargado de ansiedad generacional y lirismo crudo, ha definido el «sad dad rock». Ahora, con Get Sunk, Berninger canaliza esa introspección en un nuevo capítulo solista, demostrando que su creatividad no tiene límites.

