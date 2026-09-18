Matt Berninger ha publicado “Type It Up”, su nuevo EP, junto a un vídeo para “Ask For Water”, el tema central de la colección.

Nacido de la gira de “Get Sunk”

El propio Berninger ha explicado el origen de estas canciones: «Estas canciones nacieron del impulso y la energía de la gira de Get Sunk», ha declarado. Durante esos conciertos, el cantante fue cambiando letras y estructuras noche tras noche, alimentándose de la respuesta del público y de los comentarios en redes sociales en tiempo real, hasta que ese material en constante mutación terminó por cuajar en canciones propias. Es una forma de trabajar muy distinta a la de sus discos de estudio, más cercana al cuaderno de bitácora que a la composición tradicional, y que explica por qué un EP puede llegar apenas unos meses después de que su gira en solitario terminara.

Tres originales y dos versiones

“Type It Up” reúne tres canciones originales junto a dos versiones que Berninger ya había ido colando en sus directos. Entre las originales está “Martini Me Fatso”, publicada este verano y de la que ya hablamos en su momento, además de la propia “Type It Up” (que empezó a titularse “Black Lung” antes de cambiar de nombre durante el proceso) y “Ask For Water”, el tema que centra el lanzamiento. A ellas se suman su versión de “Blue Monday”, de New Order, que ya había circulado como Amazon Music Original, y una lectura de “Who Loves the Sun”, de The Velvet Underground, grabada junto a Rosanne Cash para el programa australiano Sunny Nights. Ambas versiones formaban parte también del repertorio de directo de su gira en solitario, junto a otras que finalmente se quedaron fuera del EP, como sus lecturas de “Kid A” (Radiohead) y “All Apologies” (Nirvana). La edición en vinilo, prevista para el 4 de diciembre, añadirá además una sexta pista: una versión acústica en directo de “Martini Me Fatso” grabada en Australia.

El vídeo de “Ask For Water”

El vídeo de “Ask For Water” está dirigido por Chris Sgroi, colaborador habitual de Berninger que ya ha firmado los clips de canciones como “One More Second” o “Distant Axis” en discos anteriores. Es una colaboración de largo recorrido que se remonta a los inicios de su carrera en solitario, y que confirma que Berninger prefiere mantener el mismo equipo de confianza para su imaginario visual disco tras disco, EP tras EP, en lugar de ir cambiando de colaboradores con cada nuevo lanzamiento.

Tracklist de “Type It Up”

“Martini Me Fatso”

“Type It Up”

“Ask For Water”

“Blue Monday”

“Who Loves the Sun” (con Rosanne Cash)

Matt Berninger, la voz de The National en solitario

Matt Berninger es el cantante de The National desde su formación en 1999, y en la última década ha compaginado esa carrera con una trayectoria en solitario cada vez más consolidada, que arrancó con Serpentine Prison (2020), producido por Booker T. Jones, y continuó con Get Sunk (2025), su segundo disco en solitario, que ya reseñamos en su momento. Antes de su carrera en solitario, Berninger ya había explorado proyectos paralelos como EL VY, el dúo que formó junto a Brent Knopf (Ramona Falls, Menomena), con el que publicó el disco Return to the Moon en 2015. Vistos en conjunto, EL VY, Serpentine Prison, Get Sunk y ahora Type It Up dibujan a un Berninger que necesita, de forma casi constante, un espacio propio fuera de The National para procesar ideas que no siempre encajan en el formato de banda. The National, por su parte, tampoco se han quedado quietos: la banda ya ha confirmado su regreso a los escenarios el 18 de octubre en San Sebastián, en un concierto rodeado de amigos que ya os contamos en su momento. Book Records, el sello que publica el EP en colaboración con Concord, nació precisamente junto a Booker T. Jones para dar cobijo a este tipo de proyectos personales de Berninger al margen de The National.

¿Te quedas con las versiones de “Type It Up” (Blue Monday, Who Loves the Sun) o con el material original de Berninger?

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