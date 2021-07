Matt Berninger versiona el mítico “I’m Waiting For The Man” de The Velvet Underground para un nuevo disco homenaje

Matt Berninger protagoniza una versión de I’m Waiting For The Man, segundo adelanto de I’ll Be Your Mirror: A Tribute to the Velvet Underground & Nico. Junto a la canción, también está disponible el video con la interpretación del cantante de The National.



El disco tributo, producido por el querido amigo y productor de Lou Reed, Hak Willner, quien falleció el pasado año, se publicará el 24 de septiembre a través de Verve Records, el sello original de Velvet Underground. El álbum cuenta con la participación de Michael Stipe, Matt Berninger, Sharon Van Etten con Angel Olsen, Andrew Bird, Lucius, Kurt VIle & The Violators, St. Vincent & Thomas Barlett, Thurston Moore, Bobby Gillespie, King Princess, Courtney Barnett, Fontaines D.C. e Iggy Pop & Matt Sweeney. Es un tributo pista por pista al álbum original.



El primer adelanto y single principal del álbum, una versión de Run Run Run a cargo de Kurt Vile & The Violators, fue publicado hace un par de semanas y ya está disponible. También están disponibles artículos autografiados limitados, incluidos vinilos, por Kurt Vile y otros artistas.

