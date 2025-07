Matt Cameron deja Pearl Jam tras 27 años de ritmo imparable

El legendario baterista Matt Cameron anunció su salida de Pearl Jam tras 27 años, según comunicados compartidos por él y la banda el 7 de julio de 2025 en redes sociales. Cameron, quien se unió en 1998 tras la salida de Jack Irons, marcó una era con su potente estilo, influenciado por su trabajo con Soundgarden (1986-1997, 2010-2017) y Temple of the Dog. Su última actuación fue el 18 de mayo de 2025 en Pittsburgh, cierre de la gira Dark Matter World Tour. Pearl Jam elogió su contribución: “Matt ha sido un motor singular, impulsando 27 años de conciertos y grabaciones”. Su debut con la banda fue en el álbum Yield (1998), y participó en todos los discos posteriores, incluyendo Dark Matter (2024).

La separación, descrita como amistosa, no especifica motivos, pero Cameron expresó gratitud: “Gracias a Jeff Ament, Eddie Vedder, Mike McCready y Stone Gossard por una oportunidad única llena de amistades y arte”. Además de su legado en Pearl Jam, Cameron colaboró con Geddy Lee y Taylor Hawkins, y recientemente lanzó el EP New Beginning con Shaina Shepherd. La banda, que no tiene giras programadas para 2025, evaluará opciones para reemplazarlo. Los fans, conmocionados, celebran su impacto como ícono del grunge.

Matt Cameron: El corazón rítmico del grunge

Matt Cameron, nacido en 1962 en San Diego, es un pilar del grunge como baterista de Soundgarden y Pearl Jam. Inició su carrera en Seattle con Skin Yard (1983-1986) antes de unirse a Soundgarden (1986-1997, 2010-2017), donde su estilo dinámico brilló en discos como Badmotorfinger (1991) y Superunknown (1994), este último con el icónico Black Hole Sun. En 1998, tras la primera disolución de Soundgarden, se unió a Pearl Jam, debutando en Yield y contribuyendo a nueve álbumes, incluyendo Binaural (2000) y Dark Matter (2024). Su versatilidad, influenciada por el punk y el metal, definió el sonido en vivo de la banda.

Más allá de Pearl Jam y Soundgarden, Cameron participó en Temple of the Dog (1991), colaboró con Geddy Lee en My Favourite Headache (2000) y formó proyectos como Nighttime Boogie Association con Taylor Hawkins. En 2025, lanzó el EP New Beginning con Shaina Shepherd, destacando su faceta como vocalista y compositor. Ganador del premio “Best Rock Drummer” de Modern Drummer en 2024, Cameron deja un legado inolvidable tras su salida de Pearl Jam en 2025, consolidándose como una fuerza rítmica que marcó el rock alternativo.