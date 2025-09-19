Matt Cameron explica su despedida de Pearl Jam y revive el legado de Chris Cornell con Soundgarden

Después de 27 años detrás de la batería de Pearl Jam, Matt Cameron ha hablado de su reciente salida de la banda. La decisión, según explicó a Billboard, se debe al desgaste físico que le suponían los conciertos de tres horas y las giras constantes. “Quiero hacer conciertos de 70 minutos que dejen a todos alucinados”, declaró, dejando claro que no se retira de la música.

La ruptura fue amistosa y con aviso previo. Cameron mantiene el contacto con sus excompañeros Jeff Ament y Stone Gossard, y no descarta reencontrarse con ellos “para tomar una cerveza”. Mientras Pearl Jam aún no anuncia reemplazo ni nuevas fechas, Cameron se enfoca en proyectos más breves pero igual de intensos.

Uno de ellos es el esperado nuevo álbum de Soundgarden, que incluirá grabaciones inéditas de Chris Cornell. Aunque no hay fecha de lanzamiento, el disco está “más que a mitad”, con Kim Thayil puliendo sus partes de guitarra. Cameron describe el proceso como emocionalmente extremo: “Escuchar su voz en estas canciones es lo más empoderador del mundo… pero también desgarrador”.

El baterista también lidera la banda Is This Real? y continúa colaborando con Thayil y Krist Novoselic (ex Nirvana) en 3rd Secret, con planes de llevarla de gira.

Este noviembre, Matt Cameron será incluido por segunda vez en el Rock & Roll Hall of Fame, esta vez con Soundgarden, tras haber sido reconocido con Pearl Jam en 2017. Los miembros sobrevivientes de la banda tocarán en la ceremonia, aunque aún no se ha confirmado quién asumirá las voces de Cornell.

Matt Cameron: el pulso del grunge que marcó dos generaciones

Desde los sótanos de Seattle hasta el Salón de la Fama del Rock, Matt Cameron ha sido una figura clave en la evolución del rock alternativo. Su carrera comenzó en los años 80 con bandas como Skin Yard y Bam Bam, pero fue su ingreso a Soundgarden en 1986 lo que lo catapultó al núcleo del movimiento grunge. Junto a Chris Cornell, Kim Thayil y Ben Shepherd, Cameron participó en todos los álbumes de estudio de la banda, desde Ultramega OK (1988) hasta King Animal (2012), incluyendo clásicos como Badmotorfinger y Superunknown, este último ganador de dos premios Grammy. También formó parte de Temple of the Dog, el supergrupo que unió miembros de Soundgarden y Pearl Jam en homenaje a Andrew Wood.

Tras la disolución de Soundgarden en 1997, Cameron se unió oficialmente a Pearl Jam en 1998, debutando en la gira de Yield y consolidándose como miembro permanente. Su estilo técnico y versátil quedó plasmado en seis álbumes de estudio con la banda: Binaural (2000), Riot Act (2002), Pearl Jam (2006), Backspacer (2009), Lightning Bolt (2013) y Gigaton (2020). Además, ha colaborado con Queens of the Stone Age, Smashing Pumpkins (Adore) y Geddy Lee en su disco solista My Favorite Headache. En paralelo, lideró proyectos como Wellwater Conspiracy y 3rd Secret, junto a Krist Novoselic. En 2025, tras anunciar su salida de Pearl Jam, Cameron sigue activo con su nueva banda Is This Real? y trabaja en un álbum póstumo de Soundgarden con las últimas grabaciones vocales de Chris Cornell.

