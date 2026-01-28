Matt Helders reafirma que Arctic Monkeys seguirán haciendo música mientras disfrutan del regreso con «Opening Night»

El regreso de Arctic Monkeys con Opening Night ha reactivado un entusiasmo que parecía contenerse desde The Car (2022). La canción, publicada como parte del álbum benéfico Help(2) de War Child, no solo marca el primer lanzamiento del cuarteto en casi cuatro años, sino que también ha abierto la puerta a nuevas especulaciones sobre el futuro de la banda. En una reciente entrevista, Matt Helders dejó claro que hacer música juntos es algo que “siempre harán”, aunque también subrayó que no existen planes inmediatos para entrar al estudio.

El baterista explicó que Opening Night nació como un proyecto puntual, pero que la experiencia de grabarlo reavivó la química interna del grupo. Según Helders, volver a tocar con Alex Turner, Jamie Cook y Nick O’Malley fue tan natural como siempre: “A veces no nos vemos durante meses, pero cuando volvemos a juntarnos es como si nunca hubiéramos estado separados”.

La canción también ha sido destacada por medios como NME y LBC, que señalan que el lanzamiento ha reavivado rumores sobre un posible nuevo álbum, aunque por ahora no hay confirmación oficial. Opening Night forma parte de un proyecto solidario que reúne a artistas como Damon Albarn, Foals y Olivia Rodrigo, y supone un regreso discreto pero significativo para una banda que, incluso en silencio, nunca deja de generar conversación.

Dos décadas de evolución: la trayectoria de Arctic Monkeys

Arctic Monkeys es una de las bandas británicas más influyentes del siglo XXI. Su debut en 2006 con Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not marcó un antes y un después en la escena indie rock, convirtiéndose en el álbum debut más vendido en la historia del Reino Unido en su primera semana. Desde entonces, el grupo liderado por Alex Turner ha demostrado una capacidad única para reinventarse sin perder identidad. Tras el éxito inicial, continuaron con Favourite Worst Nightmare (2007), un disco más afilado y urgente, seguido por la experimentación desértica de Humbug (2009), producido por Josh Homme, que amplió su paleta sonora hacia terrenos más oscuros y densos.

La década de 2010 consolidó su estatus global. AM (2013) los catapultó a un nuevo nivel de popularidad gracias a temas como Do I Wanna Know? y R U Mine?, convirtiéndose en uno de los discos más influyentes de su generación. Cinco años después, sorprendieron con Tranquility Base Hotel & Casino (2018), un giro radical hacia un pop lounge espacial que dividió a la crítica pero reafirmó su ambición artística. Su último álbum hasta la fecha, The Car (2022), profundizó en esa estética cinematográfica, con arreglos orquestales y un enfoque más introspectivo. Con Opening Night como nueva pieza en su catálogo, la banda demuestra que, aunque no haya planes inmediatos de nuevo disco, su historia sigue escribiéndose con la misma naturalidad con la que se reencontraron en el estudio.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.