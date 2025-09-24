Matt Helders se lanza en solitario con Terrific y un debut glam provocador

Matt Helders, baterista y voz secundaria de Arctic Monkeys, ha presentado oficialmente su nuevo proyecto solista: Terrific, una propuesta con estética retro digital y sonido glam rock. El primer adelanto, WeHo yet?, está disponible para quienes se registren en su mailing list, y viene acompañado de una web interactiva con visuales 8-bit y letras accesibles mediante comandos ocultos. Entre ellas, destaca una línea explícita que ha dado de qué hablar: “You and me 69 on the Hollywood sign”.

Aunque los detalles sobre Terrific son escasos, los fans han especulado sobre la participación de Tyler Parkford (Mini Mansions), músico de gira con Arctic Monkeys, ya que es el único seguido por la cuenta oficial del proyecto además de Helders. El estilo del tema y la conexión entre ambos refuerzan la teoría.

Desde 2018, Helders ha insinuado que trabajaba en material propio, describiéndolo como “tipo John Carpenter”. Su trayectoria fuera de Arctic Monkeys incluye colaboraciones con Iggy Pop, Lady Gaga, Albert Hammond Jr., y remixes para Duran Duran, The Hives y Paul Weller. También formó parte del dúo Good Cop Bad Cop junto a Joe Carnall, y ha explorado la fotografía, siendo autor de la portada de The Car, último álbum de su banda principal.

Aunque no hay confirmación de un álbum completo, WeHo yet? marca un paso firme hacia una identidad artística más definida. Con esta jugada, Helders se posiciona como algo más que el motor rítmico de Arctic Monkeys: un creador inquieto con visión propia.

Matt Helders: del ritmo de Arctic Monkeys al universo sonoro de Terrific

Matt Helders es mucho más que el baterista de Arctic Monkeys. Desde que la banda irrumpió en 2006 con Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not, Helders ha sido pieza clave en su evolución sonora, aportando no solo percusión precisa sino también coros y arreglos que han marcado discos como AM (2013) y The Car (2022). Paralelamente, ha cultivado una carrera diversa: en 2008 lanzó su propio DJ mix para la serie Late Night Tales, reimaginando temas de The Stooges, Mos Def y Goblin. Su versatilidad lo llevó a colaborar con Iggy Pop en Post Pop Depression, junto a miembros de Queens of the Stone Age, y a trabajar con artistas como Lady Gaga, Albert Hammond Jr., Toddla T y The Last Shadow Puppets.

En 2019, exploró el pop retro-futurista con Good Cop Bad Cop, proyecto compartido con Joe Carnall, y en 2021 remezcló Behave Myself de She Drew The Gun. Más allá de la música, ha introducido en el mundo de la fotografía, siendo autor de la portada de The Car. Su nuevo proyecto, Terrific, marca un giro estético y conceptual: con WeHo yet?, Helders se adentra en el glam rock digital y revela una faceta más provocadora y personal. Aunque aún no hay confirmación de un álbum completo, su trayectoria sugiere que este nuevo capítulo será tan inquieto y creativo como el resto de su carrera.

