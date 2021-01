Matt Helders se une al nuevo EP de Andy Nicholson, su ex-compañero en Arctic Monkeys

Andy Nicholson, bajista de los Arctic Monkeys allá por 2006 y actualmente conocido como Gooldteeth, está trabajando en un nuevo EP llamado Alone Together. Este proyecto busca coger el concepto de “álbum de cuarentena” y llevarlo un poco más lejos, colaborando remotamente con cualquier músico (da igual el nivel). Y esto incluye al actual batería de los Arctic Monkeys, Matt Helders.

Así lo ha revelado el propio Nicholson en una actualización sobre el proyecto en su Instagram, donde frecuentemente comenta cómo va el EP. En este último vídeo, al final del todo, explica que Helders pondrá la batería de una de las canciones. Además, también cuenta que no saldrá necesariamente bajo su firma de Goldteeth ya que “es un proyecto colaborativo” que le pertenece tanto a él como a cualquier otro que aparezca en el EP. Podéis ver el vídeo en el que lo cuenta aquí.

En otro orden de cosas, Helders reveló (aunque no sea una sorpresa) el 13 de enero en su Instagram que la banda de Sheffield está trabajando en un nuevo álbum, pero que están encontrando “con los obstáculos obvios“, el coronavirus y el no poder estar en el mismo lugar. Aun así, se espera nueva música de los Actic Monkeys a lo largo de 2021, así que tocará estar atentos.

BIOGRAFÍA DE ARCTIC MONKEYS

Destilando los mejores elementos de Franz Ferdinand y The Libertines, los Arctic Monkeys crearon un híbrido de indie rock insolente y neo-punk bailable que rápidamente los llevó a ser considerados una de las mejores bandas inglesas del nuevo milenio. Su ascenso meteórico comenzó en 2005 cuando Whatever People Say I Am That’s What I’m Not se convirtió en el álbum debut más vendido de la historia en Inglaterra. Lejos de dormirse en los laureles, el grupo liderado por el cantante Alex Turner y el guitarrista Jamie Cook continuó perfeccionando su fórmula en Favorite Worst Nightmare (2007), aventurándose en nuevos territorios con Humbug (2009), consolidando su excelente reputación crítica y comercial con AM (2013) o sorprendiendo con el giro hacia la música lounge de Tranquility Base Hotel+Casino (2018).

Fuente: Apple Music

DISCOGRAFÍA DE ARCTIC MONKEYS

Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not (2006)

Favourite Worst Nightmare (2007)

Humbug (2009)

Suck It and See (2011)

AM (2013)

Tranquility Base Hotel & Casino (2018)

Puedes escuchar todos sus discos en Apple Music.

IMPRESCINDIBLES DE ARCTIC MONKEYS

En Apple Music, han reunido las canciones más importantes de grupo en esta playlist:

PRÓXIMOS CONCIERTOS DE ARCTIC MONKEYS

¡Descubre más artistas aquí!