Mar 2 diciembre 2025
Matthew Stenroos regresa con vulnerabilidad y riesgo en su nuevo single

CrazyMinds
Autor: CrazyMinds
El músico Matthew Stenroos, afincado en Brooklyn, acaba de romper un silencio de seis años con el lanzamiento de I Can’t Love Away Your Hurt, su primer single independiente publicado el 14 de noviembre de 2025. La canción marca su regreso tras el álbum The Window de 2019 y abre una nueva etapa creativa que apunta directamente a un próximo disco de larga duración previsto para 2026.

La historia de I Can’t Love Away Your Hurt es tan íntima como curiosa: escrita hace una década, permaneció olvidada en un disco duro hasta que Stenroos decidió revisitarla por casualidad. Al reencontrarse con su vulnerabilidad emocional, el artista decidió darle vida definitiva. El resultado es un tema que se aparta de la diversidad sonora habitual en su obra, apostando por la sencillez y la franqueza.

La interpretación vocal de Stenroos transmite un vaivén entre el deseo de intimidad y el miedo a ser plenamente conocido. A nivel instrumental, el contraste es evidente: un piano eléctrico suave se enfrenta a un tempo sorprendentemente rápido y a un compás de 5/4, elementos que desafían la apariencia de balada y generan una tensión interna bajo la superficie delicada del tema.

Este lanzamiento no solo representa un regreso esperado, sino también una pista sobre el futuro: será el primer adelanto de su nuevo álbum, el cuarto de su carrera, que verá la luz en 2026. Hasta ahora, Stenroos ha publicado tres discos en solitario y un EP, además de su proyecto paralelo de ambient bajo el nombre Sixty Ton Angel, con el que este mismo año lanzó Mantra. Este trabajo nació de una experiencia personal de ansiedad en el metro de Nueva York y se transformó en música meditativa para acompañar a los viajeros, co-producida junto a Carson Graham.

De Akron a Brooklyn: un viaje entre lo sagrado y lo experimental

Formado en un entorno religioso en Akron, Ohio, y posteriormente liberado de esas raíces al mudarse a Nueva York, Stenroos ha construido un lenguaje musical que mezcla lo sagrado con lo experimental. Sus influencias van desde el grunge adolescente hasta las exploraciones de Talk Talk, Steve Reich, Alice Coltrane y Brian Eno. Además, ha colaborado con artistas como Chloe Rowlands (Fleet Foxes, The Westerlies), Charls Ava (M.I.A.) y Finnegan Shanahan (Contemporaneous).

Con I Can’t Love Away Your Hurt, Matthew Stenroos reafirma su voz outsider en un panorama post-género, ofreciendo una pieza que, pese a su aparente sencillez, encierra una búsqueda profunda de conexión y universalidad.

