Matty Healy reescribe el pasado: The 1975 elimina una canción de su último álbum en streaming

En un movimiento poco habitual pero muy en línea con su carácter impredecible, Matty Healy, líder de The 1975, ha decidido eliminar la canción Human Too del álbum Being Funny In A Foreign Language en todas las plataformas de streaming. El tema, que formaba parte de la edición original de 2022, desapareció sin previo aviso, lo que generó una oleada de comentarios entre los fans en redes sociales. La explicación llegó vía Reddit, donde Healy afirmó que la decisión responde a una necesidad artística: “Human Too fue retirada para que el álbum sea más como yo quiero que sea”, escribió.

Aunque la canción sigue disponible en ediciones físicas anteriores, su exclusión marca un precedente curioso en la industria: ¿puede un artista reconfigurar su obra publicada años después? Healy no descartó hacer lo mismo con What Should I Say, tema incluido en Notes On A Conditional Form (2020), aunque luego tranquilizó a los fans asegurando que “no hay problema” por ahora. Este tipo de decisiones refuerzan la idea de que The 1975 no solo se mueve por tendencias musicales, sino por una visión estética y conceptual que puede cambiar con el tiempo.

La banda, que ofreció su única actuación de 2025 en Glastonbury, se encuentra en una pausa indefinida desde marzo de 2024, tras finalizar su última gira mundial. Sin embargo, su regreso parece inminente: han actualizado sus redes sociales, cambiado su logo y confirmado que están trabajando en un nuevo disco, descrito por su sello Dirty Hit como “extraordinario”. Según NME, el grupo dejó pistas sobre este próximo trabajo en los últimos segundos de su set en el festival, lo que ha disparado la especulación entre sus seguidores más fieles.

De Tumblr a los grandes escenarios: el viaje sonoro de The 1975

The 1975 nació en Manchester en 2002, pero no fue hasta una década después que irrumpieron en la escena internacional con su álbum debut homónimo The 1975 (2013). Con una mezcla de indie pop, synth-rock y letras introspectivas, el disco les valió una base de fans sólida y una crítica dividida entre el entusiasmo y el escepticismo. Sin embargo, su segundo trabajo I Like It When You Sleep, for You Are So Beautiful yet So Unaware of It (2016) consolidó su estatus como referentes del pop alternativo contemporáneo, ganando el premio BRIT al Mejor Grupo Británico y el reconocimiento de medios como Pitchfork y Rolling Stone.

A lo largo de su carrera, han explorado géneros como el funk, el ambient, el garage y el spoken word, especialmente en A Brief Inquiry Into Online Relationships (2018) y Notes On A Conditional Form (2020), dos discos que forman parte de un ambicioso proyecto conceptual sobre la era digital. Su quinto álbum Being Funny In A Foreign Language (2022) marcó un giro hacia una producción más concisa y emocional, con solo once temas y una estética más orgánica. La evolución de The 1975 no solo se refleja en su sonido, sino también en su narrativa visual, sus videoclips y sus directos, donde Matty Healy se ha convertido en una figura tan carismática como polémica.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.