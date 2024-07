Max Oleartchik deja Big Thief por razones personales

Big Thief ha anunciado la salida de su bajista Max Oleartchik por «razones interpersonales». La banda expresó su gratitud y amor por Oleartchik, destacando su importancia en el grupo desde su incorporación en 2015. Oleartchik, hijo del músico israelí Alon Oleartchik, nació y creció en Tel Aviv y conoció al que sería su futuro compañero de banda, Buck Meek, en un programa de verano en el Berklee College of Music. Más tarde, se unió a Meek y Adrianne Lenker en Big Thief.

Durante su tiempo en la banda, Oleartchik participó en la grabación de los cinco álbumes de estudio del grupo: Masterpiece (2016), Capacity (2017), U.F.O.F. (2019), Two Hands (2019) y Dragon New Warm Mountain I Believe in You (2022). La banda pidió a sus seguidores confianza, respeto y cuidado mientras se adaptan a esta nueva etapa.

Big Thief subrayó que esta decisión se tomó con respeto mutuo y que marca el fin de una era y el comienzo de otra. La noticia ha generado un gran impacto entre los seguidores de la banda, quienes han mostrado su apoyo y comprensión ante este cambio significativo.