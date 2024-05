Max Richter: Un paisaje sonoro que trasciende fronteras

El compositor germano-británico Max Richter ha anunciado su noveno álbum de estudio, In A Landscape, marcando un hito en su carrera con su primera gira mundial. El lanzamiento del álbum está previsto para el 6 de septiembre a través de Decca y ya podemos escuchar un single adelanto llamado Movement, Before All Flowers.

In A Landscape es descrito como un proyecto que reconcilia polaridades, fusionando sonidos electrónicos y grabaciones de campo con instrumentos acústicos, explorando temas de optimismo y emoción humana. “Este disco trata sobre conectar o reconciliar polaridades. Lo electrónico con lo acústico, el mundo natural con el humano, y las grandes ideas de la vida con los placeres tranquilos de vivir”, expresó Richter.

La gira comenzará el 7 de septiembre en Ginebra y continuará con actuaciones en el Reino Unido, Irlanda, Europa y Australia, culminando en Norteamérica en la primavera de 2025. Las entradas estarán disponibles a partir del próximo jueves, que por el momento no está previsto que haga parada en nuestro país.