Maxïmo Park estrenan su EP en directo “By The Riverside”

Maxïmo Park han lanzado hoy su nuevo EP en directo, By The Riverside, donde se incluyen temas de su último álbum Nature Always Wins. Las canciones fueron grabadas en directo en el Riverside en Newcastle, Partly Of Making, Versions Of You o Placeholder son algunas de las que podemos escuchar en esta nueva versión. Además se incluye Our Velocity de su segundo álbum Our Earthy Pleasures.

El vocalista de la banda, Paul Smith comenta: ”Para celebrar el lanzamiento de Nature Always Wins en febrero, realizamos un concierto que se emitió en live streaming desde The Riverside. Intentamos escoger temas que, aun con la sala vacía, pudiesen llenar de energía el ambiente. Canciones más antiguas y otras más recientes, entre ellas algunas de nuestras favoritas.”



Puedes escuchar el EP By The Riverside aquí: