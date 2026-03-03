Maya Hawke abraza la ficción mística y la vulnerabilidad creativa en “Maitreya Corso”, su cuarto álbum, acompañado del single “Devil You Know”

Maya Hawke vuelve a expandir su universo artístico con Maitreya Corso, un nuevo álbum que verá la luz el 1 de mayo y que llega acompañado del single “Devil You Know”. Este trabajo supone un giro conceptual en su discografía: un disco construido alrededor de un personaje central, Maitreya Corso, descrito como un “inadaptado mágico” que sirve como vehículo para explorar temas de ego, ambición y pureza creativa.

El álbum fue escrito y grabado junto a sus colaboradores habituales Christian Lee Hutson —con quien Hawke se casó recientemente— y Benjamin Lazar Davis, durante el otoño e invierno de 2025 entre Woodstock y Nueva York. También participan Will Graefe, Odessa Jorgensen y Michael Riddleberger, reforzando ese sonido cálido, íntimo y orgánico que ha caracterizado los últimos trabajos de la artista.

“Devil You Know”, compuesto entre Nueva York y Los Ángeles, aborda la tensión entre la ambición y la necesidad de proteger la esencia creativa. Hawke lo resume con una frase que define el espíritu del disco: “Proteger lo precioso de lo venenoso. Proteger la creación del orgullo. Proteger el amor del control. Proteger la colaboración de los celos”. El single mantiene su estilo confesional, pero con un enfoque más narrativo y simbólico, acorde con la figura de Maitreya Corso.

El anuncio del álbum coincide con la primera gira estadounidense de Hawke en tres años y con su participación en el prestigioso Tibet House US Benefit Concert en el Carnegie Hall, donde compartirá cartel con Philip Glass, Laurie Anderson y Debbie Harry.

Maya Hawke, una voz que crece entre la intimidad, la narrativa y la experimentación

Desde su debut con Blush (2020), Maya Hawke ha construido una carrera musical marcada por la sensibilidad poética, la producción artesanal y una honestidad emocional que la ha convertido en una figura singular dentro del indie folk contemporáneo. Con Moss (2022) y Chaos Angel (2025), consolidó un estilo propio que combina fragilidad, humor, melancolía y un imaginario profundamente literario.

Maitreya Corso parece llevar esa búsqueda un paso más allá: un álbum conceptual que utiliza la ficción como espejo emocional y que explora los límites entre identidad, creación y deseo. Si algo ha definido la trayectoria de Hawke es su capacidad para convertir lo íntimo en universal, y este nuevo proyecto promete ser su obra más ambiciosa y simbólica hasta la fecha.

