Paul McCartney y Beck estrenan una nueva versión de ‘Find My Way’

Hace unas semanas el exbeatle Paul McCartney sorprendía con una “nueva” canción junto al cantante Dominic Fike. “Nueva”, entre comillas, porque era una reinterpretación de The Kiss of Venus, corte perteneciente a su último álbum McCartney III (2020). Continuando con las novedades, Paul McCartney acaba de estrenar una Find My Way reversionada junto a Beck.

Sobre la reinterpretación del tema, Beck ha querido explicar la inspiración en un comunicado. El artista cuenta que le ayudó un recuerdo de una noche de fiesta con McCartney y su mujer. La pareja estaba dándolo todo en la pista de baile de Los Ángeles, lo estaban “reventando” según Beck.

Así pues, ha intentado capturar la energía de esa noche y aderezarla con unos toques funkies para conseguir una canción desinhibida. Según cuenta Beck, Paul McCartney le llamó para contarle que no había parado de bailar la canción en su cocina desde que se la envió.

La nueva versión de Find My Way formará parte de McCartney III Imagined. En este inminente trabajo, el exbeatle ha realizado reinterpretaciones, remixes y versiones de su álbum de 2020 McCartney III. Para ello, ha contado con una larga lista de colaboradores como Phoebe Bridgers, St. Vincent, Blood Orange, Anderson .Paak, Damon Albarn, Josh Homme, Khruangbin, Robert “3D” Del Naja, Ed O’Brien e Idris Elba.

McCartney III Imagined se publicará el 16 de abril, de la mano de Capital Records. El listado de canciones es: