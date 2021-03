“McCartney III Imagined”, las versiones del gran disco de Paul McCartney

El año pasado llegó la tercera entrega de una serie de álbumes que dieron inicio en 1970 con McCartney I y siguieron con McCartney II en 1980 hasta llegar a McCartney III en 2020. Ahora nos llegará, el 16 de abril de la mano de Capitol Records, la versión llena de versiones y remixes por grandes artistas del este último trabajo, bien llamado McCartney III Imagined.

El primer adelanto es The Kiss Of Venus, por Dominic Fike -video abajo-, mientras que el nuevo material también contará con presencia de Damon Albarn, Ed O’Brien, Beck, Josh Homme, St. Vincent, Anderson .Paak y Phoebe Bridgers entre otros, algunos hicieron remixes y otros una nueva versión de las canciones de Paul McCartney.



Sin más, disfrutemos del adelanto:



Además, la lista de canciones es:

Find My Way [ft. Beck]

The Kiss Of Venus (Dominic Fike version)

Pretty Boys [ft. Khruangbin]

Women And Wives (St. Vincent Remix)

Deep Down (Blood Orange Remix)

Seize The Day [ft. Phoebe Bridgers]

Slidin’ (EOB Remix)

Long Tailed Winter Bird (Damon Albarn Remix)

Lavatory Lil (Josh Homme)

When Winter Comes (Anderson .Paak Remix)

Deep Deep Feeling (3D RDN Remix)

Long Tailed Winter Bird (Idris Elba Remix) (solamente en la edición física)