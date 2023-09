Mclusky vuelve con fuerza tras dos décadas de silencio con cuatro nuevas canciones

¿Adivina quién ha regresado después de casi dos décadas sin noticias? Así es, Mclusky, la banda galesa de post-hardcore, está dispuesta a llevar a cabo su regreso triunfal. Puede que los recuerdes por su explosivo álbum The Difference Between Me and You Is That I’m Not on Fire, que se pensó que sería su último legado, pero sorpresa, sorpresa, están de vuelta de nuevo.

Mclusky nos está golpeando con no una, no dos, sino cuatro pistas impresionantes para recordarnos por qué nos enamoramos de ellos en primer lugar. Unpopular Parts of a Pig, The Digger You Deep y Fan Learning Difficulties son como inyecciones de adrenalina directamente al corazón, listas para encender mosh pits y frenesíes de cabeza en todas partes. ¡Estos chicos no han perdido su capacidad para ello!

Pero espera, hay más. Prepárate para That Was My Brain on Elves, una pequeña joya que nos llega al corazón con armonías suaves y delicados rasgueos de guitarra. Es como encontrar un tesoro escondido en una mina de oro musical.

Y las buenas noticias no terminan ahí: Mclusky está preparando un álbum completamente nuevo para nosotros. La primera mitad ya está preparada, y afirman que la segunda mitad será pan comido. No podemos esperar para ver qué tienen reservado.

Quita el polvo a tus viejos discos de Mclusky y prepárate para esta nueva etapa. Estos rockeros galeses están de vuelta en la ciudad y están aquí para recordarnos que algunas cosas simplemente mejoran con el tiempo.