Mecano vuelve al streaming: BMG rescata sus joyas ocultas en el día más simbólico del pop español

El pasado 7 de septiembre, BMG celebró por todo lo alto una fecha que ya es leyenda en el calendario musical español: el día de El 7 de Septiembre. Para conmemorarla, la discográfica lanzó por primera vez en plataformas digitales tres maxisingles históricos de Mecano, hasta ahora solo disponibles en vinilo.

El primero, El 7 de Septiembre, publicado originalmente en 1991, regresa con todas sus versiones: la original, una versión de baile, una acústica y una instrumental sin voz. Este himno intergeneracional fue número uno en ventas y preludio del álbum Aidalai.

El segundo rescate es Lo Último de Mecano, un compilatorio de 1986 que nunca se integró en la discografía oficial. Incluye cuatro temas inéditos en su momento —La Extraña Posición, Viaje Espacial, Napoleón y Super-Ratón— junto a grabaciones en directo de clásicos como La Fiesta Nacional, Me Río de Janeiro y Busco Algo Barato. Destaca especialmente Napoleón, que nunca había estado disponible en streaming.

El tercer lanzamiento, Let’s Dance Japón, es un maxi de 1984 que muestra la faceta más internacional del grupo. Fue producido con el sintetizador Fairlight y contó con la colaboración de Hans Zimmer, mucho antes de convertirse en compositor oscarizado.

Este movimiento forma parte de una campaña más amplia de BMG para revitalizar el catálogo de Mecano, que en 2023 ya reeditó sus seis álbumes de estudio en vinilo. A lo largo de los próximos meses, se irán sumando al streaming nuevas rarezas, caras B y contenido audiovisual restaurado, incluyendo videoclips en francés e italiano.

Mecano: del tecno-pop madrileño al fenómeno global del pop en español

Mecano, formado por los hermanos José María y Nacho Cano junto a la inconfundible voz de Ana Torroja, irrumpió en la escena musical en 1981 con Hoy no me puedo levantar, convirtiéndose en el estandarte de la Movida Madrileña. Su estilo, una mezcla de tecno-pop, balada y experimentación sonora, marcó una revolución en el pop español. A lo largo de su trayectoria, el grupo publicó seis álbumes de estudio: Mecano (1982), ¿Dónde está el país de las hadas? (1983), Ya viene el sol (1984), Entre el cielo y el suelo (1986), Descanso dominical (1988) y Aidalai (1991). Cada uno mostró una evolución artística notable, desde los sintetizadores juguetones hasta composiciones más profundas como Hijo de la luna o Mujer contra mujer, que rompieron tabúes y conquistaron audiencias internacionales.

Con más de 25 millones de discos vendidos en todo el mundo, Mecano se convirtió en un fenómeno global, especialmente en países como México, Francia, Alemania y Estados Unidos. Su discografía incluye también recopilatorios, maxisingles y rarezas que han ido saliendo a la luz con el tiempo, como Ana José Nacho (1998), su último proyecto conjunto. Tras su separación, los tres miembros siguieron caminos distintos, pero el legado del grupo sigue vivo: sus canciones se mantienen como himnos generacionales, y su influencia se percibe en artistas contemporáneos. En 2023, BMG reeditó sus álbumes en vinilo y en 2025 inició una campaña para digitalizar sus obras más ocultas, ampliando el acceso a un archivo musical que sigue emocionando a nuevas generaciones.

