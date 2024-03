Meg McRee y Harper O’Neill se aventuran como «Thelma & Louise» en un sencillo de lujo

¿Quién no recuerda la película de Thelma y Louise sobre dos mujeres cansadas de sus aburridas vidas que deciden escapar un fin de semana para romper pero que termina en nefastas consecuencias? Esta vez la escapada no llega tan lejos pero si nos brinda una canción que llega a sensibilizar todas las fibras emocionalmente sensibles. Se trata del nuevo sencillo de Meg McRee y Harper O’Neill, un dúplex incipiente de cantautoras norteamericanas que, bajo el título de la famosa película de Geena Davies y Susan Sarandon, se disponen a arrasar 2024.

Meg McRee ha demostrado su destreza musical colaborando junto a Grace Potter, Elle King, Caylee Hammack, Paul Cauthen, Carter Faith, Ben Chapman, Lauren Watkins, Harper O’Neill y otras más. Su único disco publicado hasta la fecha, Is It Just Me? (2023) es realmente una joya, un álbum basado en melodías agradablemente impredecibles repletas de indagación y poesía. Mientras lo escuchas los sentimientos recobran sentido. La agradable voz de Meg penetra suave pero intensa como un dulce del que es imposible olvidar su sabor. Canciones intimas, frescas, naturales como la vida misma, bajo una armonia y cadencia vocales maravillosas.

Altamente ilusionada por la recepción de su álbum ella misma comenta: «Espero que cuando la gente escuche mi disco sientan que están entrando en mi cerebro. Todas canciones del disco tratan sobre mi forma de ver el mundo y el amor. Como mujer tengo un pie en la luna y otro en tierra firme». Con casi 1 millón de reproducciones, su disco habla del amor en todos los géneros. Las nueve canciones son puras bellezas, pero entre tanta beldad destaco Mary Jane & Chardonnay, A Lot to Say, Is It Just Me? y Tried & True. Vocalmente Meg me recuerda a Sheryl Crow en sus mejores tiempos.

Por su parte, Harper O’Neill, licenciada en comunicaciones, se muestra clara en sus convicciones: «Tal vez sea el techo de cristal equivocado que debemos romper, pero estoy contando historias sobre toda la experiencia humana de ser mujer». Su álbum debut y único hasta la fecha, Dark Bark Daisy (2023) es otra joya. En el plasma su potente y penetrante voz. Nacida en Dallas y residente en Nashville, siempre ha antepuesto su intuición por encima de las tendencias de moda: «No siempre puedo explicar por qué hago las cosas que hago, pero puedo decirte si puedo decirte cuando me siento bien. Me gusta mucho actuar según mis instintos».

Dark Bar Daisy es un disco country, pero explora otros puntos de intersección musicales como el rock, el pop, el soul e incluso la música indie. Para ella la música es todo: «Mis padres son hijos de los años 60 y les encanta la música. Siempre había música en la casa. Siempre íbamos a conciertos y a festivales de compositores. Estaba constantemente rodeada de buena música. Amaban a los buenos compositores y narradores. Por eso siempre les apasionó mucho esta forma de arte».

Es por ello que, siendo dos grandísimas voces, tanto Meg como Harper hayan decidido aunarse y lanzar un espléndido sencillo… ¿posiblemente el entrante de un álbum conjunto? El tiempo nos lo dirá. De momento os dejo con ellas…

Otros temas de ambas autoras…