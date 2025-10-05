Megadeth se despide con furia: «Tipping Point» marca el inicio del fin

Megadeth ha lanzado Tipping Point, el primer adelanto de su álbum de despedida, previsto para 2026. El single, publicado el 3 de octubre, es una descarga de thrash metal puro que no da tregua: riffs frenéticos, solos abrasadores y una batería implacable que recuerdan por qué esta banda ha sido una piedra angular del género durante más de cuatro décadas. El videoclip, dirigido por Leonardo Liberti, muestra a Dave Mustaine encerrado en prisión, rompiendo sus cadenas y caminando hacia la libertad, una metáfora visual potente que acompaña el mensaje del tema: “Todos tenemos puntos de ruptura, y creo que ahora mismo estamos siendo empujados al límite”, declaró Mustaine en NME.

Este lanzamiento no solo marca el inicio de una despedida, sino también una nueva etapa en la formación. Tipping Point es la primera grabación con el guitarrista Teemu Mäntysaari, quien se unió en 2023 y ha sido recibido con entusiasmo por los fans y la crítica, junto a sus compañeros James LoMenzo (bajo) y Dirk Verbeuren (batería),

La banda ha confirmado que este será su último disco de estudio y que lo acompañará una gira mundial de despedida en 2026. Aunque las fechas aún no se han anunciado, Megadeth ya ha comenzado a calentar motores como teloneros de Disturbed en Europa, celebrando los 25 años de The Sickness. En diversas declaraciones, Mustaine expresó su deseo de cerrar este ciclo “en lo más alto”, agradeciendo a sus seguidores por décadas de apoyo y dejando claro que esta despedida será una celebración del legado que han construido juntos.

Cuatro décadas de furia: el legado imbatible de Megadeth

Fundada en 1983 por Dave Mustaine tras su salida de Metallica, Megadeth se convirtió rápidamente en uno de los pilares del thrash metal junto a Metallica, Slayer y Anthrax, formando el célebre “Big Four”. Su debut Killing Is My Business… and Business Is Good! (1985) ya mostraba una propuesta agresiva y técnica que se consolidaría con Peace Sells… but Who’s Buying? (1986), un clásico que definió el sonido de la banda. A lo largo de los años, Megadeth ha sabido reinventarse sin perder su esencia, explorando temáticas políticas, sociales y personales con una lírica incisiva y una ejecución instrumental de alto nivel.

La discografía de Megadeth incluye álbumes fundamentales como Rust in Peace (1990), considerado por muchos como su obra maestra, y Countdown to Extinction (1992), que les dio reconocimiento comercial sin sacrificar su identidad. En los años 2000, discos como The System Has Failed (2004) y Endgame (2009) demostraron que la banda seguía siendo relevante. Más recientemente, Dystopia (2016) y The Sick, The Dying… and the Dead! (2022) mantuvieron el pulso del grupo, aunque con críticas mixtas sobre la evolución vocal de Mustaine. Con Tipping Point y su próximo álbum final, Megadeth parece decidido a cerrar su historia con la misma intensidad con la que la empezó: sin concesiones, con riffs afilados y una gira que promete ser el último gran rugido de una leyenda del metal.

