Megadeth se despide con un último álbum en 2026 y una gira global de despedida

La legendaria banda de thrash Megadeth, liderada por Dave Mustaine, ha anunciado que su próximo disco será el último, marcando el cierre de más de 40 años de carrera. El álbum, titulado The End Is Near, saldrá a principios de 2026, producido por Chris Rakestraw –quien trabajó en The Sick, the Dying… and the Dead! de 2022 y Dystopia de 2016– y editado bajo el sello Tradecraft de Mustaine en alianza con BLKIIBLK de Frontiers Label Group. 33 El primer single y reservas llegarán este otoño, prometiendo un cierre épico con toques apocalípticos, como sugiere la portada con Vic Rattlehead en llamas.

Mustaine, de 63 años y tras superar un cáncer de garganta en 2019, explicó las razones en un emotivo mensaje: “Hay tantos músicos que terminan su carrera accidental o intencionalmente. La mayoría no termina en sus propios términos, en la cima, y ahí estoy yo ahora. He recorrido el mundo, hecho millones de fans, y lo más duro es decirles adiós”.

Mustaine añadió: “Empezamos un estilo musical, una revolución, cambiamos el mundo de la guitarra y el mundo entero. No os enfadéis, no os pongáis tristes, estas felices por nosotros; venid a celebrar estos próximos años”.

La banda, formada en 1983 tras la salida de Mustaine de Metallica, ha vendido más de 50 millones de discos con clásicos como Killing Is My Business… and Business Is Good! (1985), Peace Sells… But Who’s Buying? (1986), Rust in Peace (1990) y Countdown to Extinction (1992).

La gira de despedida arrancará en 2026, tras una gira europea en otoño de 2025 que no es parte de la despedida. No hay fechas específicas aún, pero será global para honrar su legado como uno de los “Big Four” del thrash metal. La formación actual incluye a Mustaine, el baterista Dirk Verbeuren, el bajista James LoMenzo y el guitarrista Teemu Mäntysaari, quien reemplazó a Kiko Loureiro en 2023 por motivos familiares.

Megadeth: Cuatro décadas de thrash metal que revolucionaron el género

Formada en 1983 en Los Ángeles, Megadeth nació del fuego creativo de Dave Mustaine, tras su salida de Metallica. Con un estilo técnico y agresivo, la banda se convirtió en pilar del thrash metal, parte de los “Big Four” junto a Metallica, Slayer y Anthrax. Su debut, Killing Is My Business… and Business Is Good! (1985), mostró velocidad y actitud, aunque fue Peace Sells… but Who’s Buying? (1986) el que los catapultó con himnos como Peace Sells. Rust in Peace (1990), con clásicos como Holy Wars… The Punishment Due y Hangar 18, es considerado un hito del género por su complejidad y precisión. Mustaine, junto a músicos como David Ellefson, Marty Friedman y Nick Menza, definió un sonido que combinaba furia, melodía y crítica social, vendiendo más de 50 millones de discos en su carrera.

A lo largo de 16 álbumes, Megadeth evolucionó sin perder su esencia. Countdown to Extinction (1992) llevó su música a un público más amplio con éxitos como Symphony of Destruction. Tras altibajos, como el hiato de 2002-2004 por la lesión de Mustaine, regresaron con discos como Dystopia (2016), que les valió un Grammy por la canción homónima. Su último trabajo antes del anunciado final, The Sick, the Dying… and the Dead! (2022), mostró su vigencia con Dirk Verbeuren, James LoMenzo y Teemu Mäntysaari junto a Mustaine. Con cambios de formación constantes, el liderazgo de Mustaine mantuvo a Megadeth como una fuerza implacable, dejando un legado que inspiró a generaciones del metal.

