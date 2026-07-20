Hay artistas que necesitan un escenario nuevo para volver a tocar. Melissa Auf der Maur, la bajista canadiense que dio forma al sonido grave de Celebrity Skin con Hole y que después sostuvo el bajo de The Smashing Pumpkins, ha encontrado el suyo en una sala de museo. Bautizada como Bass Womb Room, la pieza sonora que Auf der Maur ha compuesto para su próxima exposición fotográfica supone su primer material musical inédito en 16 años, desde que en 2010 publicara Out of Our Minds. Ya hablamos en CrazyMinds de sus memorias sobre la década noventera; ahora la artista añade una nueva capa a ese relato, esta vez en formato sonoro.

Del bajo al útero sonoro: así germina el nuevo material de Auf der Maur

Bass Womb Room no es un disco al uso, sino una instalación inmersiva de 360 grados que Auf der Maur ha concebido como «una oda a la fuerza del bajo» que la ha acompañado tanto sobre el escenario como fuera de él. La pieza formará parte de My ’90s Rock Photographs, la exposición que el Art Gallery of Ontario (AGO) de Toronto le dedicará a partir del 2 de septiembre (apertura para socios) y del 8 de septiembre (apertura al público general), con una duración prevista hasta junio de 2027.

Según ha explicado la propia artista, la instalación combina imagen y sonido en un entorno envolvente cuya partitura ha compuesto ella misma. Auf der Maur ha descrito el proceso como «profundamente conceptual», y ha reconocido que, mientras trabajaba en esa partitura, decidió simultanear el proyecto con un álbum de versiones «muy cuidadosamente seleccionado», también concebido como homenaje al bajo, con sonoridades electrónicas, industriales y de new wave.

De cintas olvidadas a una nueva partitura: los demos de los noventa resucitan

Lo que hace especialmente relevante a Bass Womb Room es su material de partida: la instalación entreteje composiciones nuevas con demos en solitario de los años noventa que Auf der Maur nunca había publicado. Es decir, cintas que llevaban tres décadas guardadas vuelven ahora a la luz, reformuladas junto a instrumentales de nuevo cuño. El resultado es, en la práctica, el primer material musical de la artista desde hace 16 años, aunque llegue envuelto en el formato de instalación museística y no como álbum convencional.

La exposición se acompaña además de un libro homónimo, My ’90s Rock Photographs, publicado por DelMonico Books junto al propio AGO, que reúne más de 200 fotografías tomadas por la propia Auf der Maur durante sus años de gira con Hole y Smashing Pumpkins. El volumen, de 240 páginas, incluye contribuciones de la crítica Ann Powers y las comisarias Sophie Hackett y Jim Shedden, además de una conversación entre la artista y Michael Stipe (R.E.M.). Tras la firma de ejemplares prevista para el 9 de septiembre, Auf der Maur ofrecerá una actuación en directo en el Walker Court de la galería el 15 de enero de 2027.

Bass Womb Room: My ’90s 4-Track Demos x Field Recordings (tracklist)

Este es el listado de piezas que componen Bass Womb Room: My ’90s 4-Track Demos x Field Recordings:

«Active Heart» «… And the Next Day» «Courtney Chimes In» «Desire Is Critical» «In the Reflection» «Water Wars» «Flesh Flush» «Is She His» «Billy Seoul Crowd» «Love Is the Drug» «Sparkle Bass» «Fancy Piece» (ft. the Hunger World) «River’s Dream» «Sea of Tranquility» «Skip a Beat»

De Tinker a Hole: el largo camino de una bajista que nunca dejó de escribir

Auf der Maur empezó a tocar en 1993, cuando formó la banda indie Tinker siendo estudiante en la Universidad Concordia de Montreal. Un año después, en el verano de 1994, se incorporó como bajista a Hole, sustituyendo a Kristen Pfaff semanas después de la muerte de esta, y acabó siendo parte fundamental del álbum Celebrity Skin (1998). Tras abandonar la banda en 1999, se unió como música de gira a The Smashing Pumpkins durante su tour de 2000, antes de lanzar su debut en solitario, Auf der Maur (2004, Capitol Records), producido por Chris Goss y con colaboraciones de nombres como James Iha, Josh Homme o Nick Oliveri. Su segundo álbum, Out of Our Minds (2010), llegó ya a través de su propio sello independiente, PHI-MAdM Music.

Esa trayectoria, marcada siempre por la costumbre de guardar demos y retomarlos años después (el propio Auf der Maur nació de unas cintas olvidadas que encontró en su casa de Montreal en 2001), es precisamente la que ahora se materializa en Bass Womb Room. El propio 2026 ha sido, de hecho, un año especialmente prolífico para la artista: además de esta instalación sonora, publicó en marzo su memoir Even the Good Girls Will Cry: A ’90s Rock Memoir, y en primavera generó cierta expectación en redes cuando Courtney Love insinuó una posible gira conjunta, algo que la propia Love acabó desmintiendo, aclarando que se refería más bien a que Auf der Maur «tocará algunos shows [y] canciones nuevas». Aquel reencuentro en el estudio entre ambas ya lo contamos en su momento en CrazyMinds, y ahora sabemos qué fruto musical, aunque sea parcial, ha dado ese reencuentro creativo.

▶ «Bass Womb Room» — Melissa Auf der Maur | Estreno: 2 de septiembre de 2026 (AGO, Toronto) | Instalación sonora inédita

¿Creéis que «Bass Womb Room» abre la puerta a un tercer álbum en solitario de Melissa Auf der Maur, o se quedará como una pieza exclusiva para el formato museístico? ¿Os gustaría escuchar esos demos noventeros rescatados del olvido? Cuéntanoslo en los comentarios o en nuestras redes sociales.

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