Melissa Auf der Maur se sincera en papel: memorias, guitarras y los fantasmas del rock noventero

La bajista canadiense Melissa Auf der Maur, conocida por su paso por Hole y The Smashing Pumpkins, ha anunciado el lanzamiento de Even the Good Girls Will Cry: A ’90s Rock Memoir, un libro que promete ser mucho más que una autobiografía. Con fecha de publicación prevista para el 17 de marzo de 2026 —coincidiendo con su 54 cumpleaños—, la obra será editada por Da Capo y se presenta como una mezcla de memorias, diario de viaje y “álbum psicodélico”.

El libro recorre su infancia bohemia en Montreal, su entrada en la escena alternativa con la banda Tinker, y su salto a la primera línea del rock cuando Billy Corgan la presentó a Courtney Love, quien la reclutó para Hole tras la trágica muerte de Kristen Pfaff. Desde ahí, Auf der Maur se convirtió en testigo privilegiada de una década marcada por la contracultura, el dolor y la gloria desordenada del rock alternativo. Según declaraciones recogidas por Rolling Stone, la bajista describe el libro como “una carta de amor al poder de la música y a las voces únicas que hacen del mundo un lugar más interesante”. También reflexiona sobre el fin de la era analógica y lo que su generación vivió, con la esperanza de imaginar un futuro más habitable.

De Montreal al mundo: una bajista que dejó huella en el rock alternativo

La carrera de Melissa Auf der Maur es una travesía por algunos de los momentos más intensos del rock alternativo de los años 90 y 2000. Comenzó en la escena local de Montreal con Tinker, banda que llegó a telonear a The Smashing Pumpkins, lo que le abrió las puertas a una conexión directa con Billy Corgan. En 1994, tras la muerte de Kristen Pfaff, fue invitada a unirse a Hole justo antes de la gira mundial de Live Through This, uno de los discos más emblemáticos del grunge. Su presencia en la banda aportó estabilidad instrumental y una energía escénica que contrastaba con el caos emocional que rodeaba a Courtney Love.

Tras su paso por Hole, Auf der Maur se unió a The Smashing Pumpkins como bajista de gira en 1999, durante la etapa de promoción de Machina/The Machines of God. En paralelo, comenzó a trabajar en su carrera en solitario, lanzando en 2004 su primer álbum, Auf der Maur, con colaboraciones de miembros de Queens of the Stone Age, A Perfect Circle y Nine Inch Nails. En 2010 publicó Out of Our Minds, un ambicioso proyecto multimedia que incluía música, cortometraje y cómic. Aunque su discografía como solista es breve, su influencia y presencia en el rock alternativo siguen siendo notables, y este nuevo libro promete añadir una capa más profunda a su legado artístico.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.