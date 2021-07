Melissa Etheridge resucita otra demo del baúl de los recuerdos con su nuevo single “For the Last Time”

Melissa Etheridge ha estrenado el videoclip para For the Last Time, segundo single extraído de su próximo disco One Way Out, que supone nada menos que el decimosexto de su carrera y que saldrá a la venta el próximo 17 de septiembre,

Se trata de una colección de nueve canciones que compuso y para las que grabó demos a finales de los 80 y principios de los 90, pero que nunca llegó a publicar de forma oficial. Y es que, según la artista, “grabar y lanzar finalmente una canción sobre mis frustraciones con mi relación en los 90 es muy catártico para mí”.

Descubre este primer adelanto a continuación: