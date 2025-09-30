Melody Prochet vuelve con «Unclouded», un disco inspirado en Miyazaki y una gira que cruza océanos

Melody’s Echo Chamber, el proyecto liderado por la francesa Melody Prochet, regresa con fuerza este 2025 anunciando su nuevo álbum Unclouded, que verá la luz el próximo 5 de diciembre bajo el sello Domino Records. El título del disco nace de una cita del cineasta japonés Hayao Miyazaki: “Debes ver con ojos libres de odio. Ve el bien en lo que es malvado y el mal en lo que es bueno. No te comprometas con ningún lado”. Esta filosofía de equilibrio y aceptación impregna el espíritu del álbum, que Prochet describe como una celebración de la falta de permanencia y la belleza de lo efímero.

Unclouded cuenta con una alineación de colaboradores de alto calibre: el sueco Sven Wunder como coproductor y coautor; la multiinstrumentista Josefin Runsteen en las cuerdas; Daniel Ögen y Love Orsan de Dina Ögon aportando guitarra y bajo; Malcolm Catto de The Heliocentrics en la batería; y el guitarrista Reine Fiske de Dungen. Además, el álbum incluye Daisy, una colaboración con El Michels Affair, y el nuevo single In the Stars, acompañado por un videoclip dirigido por Diane Sagnier.

La gira de presentación recorrerá Europa y Estados Unidos entre abril y mayo de 2026, con paradas en ciudades como Berlín, Londres, París, Nueva York y Los Ángeles. Según declaraciones recogidas por Brooklyn Vegan y Far Out Magazine, Prochet afirma haber “recogido todos los pedazos de mí que estaban esparcidos por todas partes y los he pegado con oro, como el kintsugi japonés”. Este nuevo capítulo musical se aleja del escapismo de sus trabajos anteriores y abraza una conexión más terrenal y luminosa con la vida.

Tracklist de Melody’s Echo Chamber – Unclouded

01 The House That Doesn’t Exist

02 In the Stars

03 Flowers Turn Into Gold

04 Eyes Closed

05 Childhood Dream

06 Memory’s Underground

07 Broken Roses

08 Burning Man

09 Into Shadows

10 How to Leave Misery Behind

11 Unclouded

12 Daisy [ft. El Michels Affair]

De la psicodelia onírica al renacer emocional: la travesía de Melody’s Echo Chamber

Melody Prochet inició su aventura como Melody’s Echo Chamber en 2012 con un debut homónimo producido junto a Kevin Parker de Tame Impala, grabado entre Australia y la costa francesa. El álbum Melody’s Echo Chamber fue aclamado por medios como Q Magazine y Drowned in Sound, que lo calificaron como uno de los debuts más embriagadores del año. Su sonido, una mezcla de pop psicodélico, dream pop y texturas electrónicas, marcó una identidad sonora única que la posicionó como una figura destacada en la escena alternativa europea.

Tras un periodo de silencio y una grave lesión que obligó a cancelar su gira mundial en 2017, Prochet regresó con Bon Voyage en 2018, un trabajo más experimental y caótico que reflejaba su proceso de recuperación. En 2022, publicó Emotional Eternal, un disco más introspectivo y melódico, seguido por Unfold, un álbum perdido que originalmente iba a ser su segundo trabajo pero fue archivado tras su ruptura creativa con Parker. Con Unclouded, Prochet parece cerrar un ciclo emocional, abrazando la madurez y la serenidad sin renunciar a la magia de su universo sonoro. Su evolución discográfica es testimonio de una artista que ha sabido transformar la fragilidad en fuerza y la nostalgia en belleza.

