«Un miedo premonitorio se coló en muchas canciones del album. El sentido de que el final se aproxima, de que llegamos al destino, penetró en el disco»

Dave Gahan

Memento Mori es una de esas expresiones latinas que tras oírla uno se queda sin habla, completamente petrificado. Sobre todo, cuando descubres su significado: recuerda que morirás. También es un dictum que obedece a esa épica frase romana cuando las huestes desfilaban victoriosas por las calles de Roma. Les hacía recordar que el ser humano tiene límites y que la muerte ronda siempre muy cercana al soldado: Deja la soberbia del triunfo porqué mañana puedes ser carne para los cuervos.

Estas duras connotaciones han servido para inspirar el título del nuevo album de Depeche Mode, Memento Mori, recién publicado este 24 de marzo de 2023 y que ha generado una gran expectación a nivel mundial, sobre todo teniendo en cuenta su tour 2023 y posiblemente el adiós definitivo de la mítica formación.

Por todo ello, Memento Mori es un disco distinto, oscuro con algunos destellos de luz, fraguado en torno a la muerte y la vida, y teniendo como marcados referentes los efectos pandémicos del Covid 19 y el triste fallecimiento de Andy Fletcher, el inolvidable teclista de la banda. Ambas coyunturas manifiestan la negrura que ha envuelto a la banda, su cercanía e inexorabilidad con la muerte, elemento final al que todos estamos abocados, sin excepciones.

Sobre este aspecto el propio Martin Gore ha comentado: «Cuando eso ocurrió tuvimos que tomar una decisión: seguir con el proyecto y el calendario programado, o dejarlo correr. Y decidimos seguir adelante porque pensamos que era lo mejor para nuestra salud mental: hacer y focalizarnos en la música que amamos. Teníamos que seguir como Depeche Mode por el bien de todos» (La Vanguardia).

Sin duda, son las palabras que reflejan ese reverso que clama el Memento Vivere (o recuerda que tienes que vivir). Como bien argumenta Martin Gore «todos deberíamos aprovechar al máximo nuestro tiempo aquí, porque es muy limitado. Debemos vivir la vida, sus momentos. Andy ya no está, pero todo lo ves muy cercano». No valoramos la vida hasta que la muerte agita sus negras alas cerca de las personas queridas. Aunque las mejores épocas de la banda ya pasaron, Depeche Mode siempre ha editado obras dignas que le ha permitido mantenerse en la brecha hasta la actualidad, olvidándose de tener que vivir del pasado y de sus revivals: «Si quisiéramos, podríamos dejar de sacar música y limitarnos a tocar los éxitos, pero no es eso lo que queremos» (Dave Gahan).

Memento Mori es un álbum maduro, evolutivo, lleno de agradables sorpresas sonoras. Las críticas más especializadas se han volcado en ello: «DM ha conjurado una colección de canciones fuertes sobre grandes temas, entregadas con sensibilidad y convicción. Destaca con lo mejor de su carrera» (The Telegraph). «Memento Mori indica que todavía hay nuevas formas para la vieja magia» (Pitchfork). «Memento Mori es un triunfo absoluto (…) verdaderas canciones de fe y devoción (…) Un puñado de gemas pop (The Quietus). «Depeche Mode siempre ha convertido la agitación, la tensión y los momentos más oscuros en magia. Memento Mori es su mejor álbum de lo que va de siglo y, lo más importante, es un testimonio de creatividad y amistad» (NME).

El disco ha sido producido por James Ford (Arctics Monkeys, Pet Shop Boys) y Marta Salogni (Björk, Bloc Party). En la composición ha colaborado Richard Butler (The Psychedelic Furs) con varios temas excepcionales. El fantasma de la pandemia y el fallecimiento de Fletch han sido la oscura brújula que ha marcado el rumbo de todas las canciones.

El álbum consta de 12 canciones que giran en torno a las pérdidas que sufre el ser humano a lo largo de su existencia, como el sexo, la amistad, las adicciones, el exceso de información, la muerte… Todos ellos conforman una arquitectura conceptual que articulan un mismo mensaje: el tiempo está ahí, pero pasa y nos hace vulnerables y fuertes a la vez. Por ello, debemos seguir pase lo que pase, aunque la negrura se cierna sobre nosotros. Memento Mori dibuja pues una línea que recorre múltiples estados de ánimo, desde la paranoia pasando por la obsesión, hasta alcanzar la catarsis y la alegría.

Conceptualmente la portada del album refleja esa simetría antagónica entre los extremos de una misma realidad, tesis y antítesis como bien evidencia la dialéctica hegeliana al definir el proceso de la existencia o síntesis. Los tres colores abarcan los tres estados de la vida: el blanco como la pureza de un ángel, el rojo como la sangre que hace fluir la vida dentro de nosotros mismos, y el negro como símbolo de la oscuridad final, el tono más dominante de la portada. Una triade que llevamos inserta desde que vemos la luz. Veamos los temas uno a uno.

Arrancamos el album con My Cosmos is Mine, un tema soberbio, de apertura, con rasgos claramente experimentales, gaseosos, sombríos, cacofónicos, ecográficos y resonantes, un tejido sónico que refleja la lucha que tenemos día a día con nuestra privacidad que pugna por salir de esa caverna platoniana que nos condena a la oscuridad. Nuestro espacio es personal e inviolable; en él «no hay guerras ni miedos», es una frase que se repite una y otra vez como un mantra existencial que nos advierte sin tapujos de la aguja hipodérmica que tratan de inocularnos: «No juegues con mi mundo. No juegues con mi mente. No cuestiones mi espacio-tiempo. Mi cosmos es mío». Son palabras sinceras que muestran nuestra reacción defensiva ante las amenazas que se ciernen sobre nosotros.

Llegamos a Wagging Tongue, ese momento donde hay que soltar las palabras, dejar fluir todo el dolor y la oscuridad que impregna nuestra. Y sobre todo, no dejarse atrapar por ambos: «No harás bien en oscurecerme, con tus secretos y mentiras, con tu penetrante código de silencio (…) Todo parece vacío cuando ves morir un ángel».

Ghosts Again es la estrella del álbum. El single y video que se extrajo del tema refleja el concepto que transmite el mismo: quiebra, muerte y resurrección. Es ese dolor por la pérdida del ser querido, pero que aún está presente como un fantasma o un ángel blanco. Es el espacio que jugamos entre la vida y la extinción, la añoranza y la resignación, sensaciones todas ellas que, frente a frente, pugnan sigilosamente hasta que la partida se acaba: «El tiempo es fugaz. Mira lo que trae (…) volveremos a ser fantasmas». El tema fue compuesto por Martin Gore y Richard Butler de Psychedelic Furs.

Don’t Say You Love Me, es una preciosa balada que ondula como una ola oceánica a través de un claro de luna, pero la letra abofetea el alma como un duro reverso: «Tú serás el asesino y yo seré el cadáver / Tú serás el thriller y yo seré el drama…» Este contraste entre sonido y letra hace que el tema se agarre profundamente en la garganta.

My Favourite Stranger, inspirada en el quebranto que aún sigue presente enmascarado como un perfecto extraño: «(El) suelta mi nombre (…) Habla cuando yo hablo. Sigue mis pasos y habla en mis sueños».

Soul With Me, es un track caprichoso dentro del concepto global. Lo más interesante es su letra: «Dejando mis problemas y los desastres del mundo, me dirijo hacia el cielo abierto. Veo la belleza, a medida que las hojas comienzan a caer, sigo la luz hacia las voces que llaman y hacia donde los ángeles vuelan».

Caroline’s Monkey, junto a Ghosts Again, es otras de las canciones apasionantes del album. Se trata de una síntesis sónica donde se fusionan perfectamente ritmos, voces, melodías y electrónica. Hace referencia a la fragilidad de los sentimientos y sobre las adicciones donde podemos caer: «Desvanecerse es mejor que fallar. Caerse es mejor que sentirse. Doblarse es mejor que perder. Arreglar es mejor que sanar». Siempre hay una salida mejor que dejarse llevar.

Before We Drown no se anda con rodeos. Va directo a la yugular de lo que nos oprime, como el discurso épico que lanza el general antes de lanzar a sus hombres a la lucha: «Tenemos que avanzar sino queremos ahogarnos».

People Are Good, me recuerda los viejos tiempos de People are People (1984) donde se denunciaba el racismo y la guerra. Ahora, a pesar de la triste realidad que sigue agobiándonos, la gente parece buena. Las cosas malas que hacen son una manifestación de los que están sufriendo por dentro. La canción se alza como una esperanza que necesitamos creer.

Always You es la exaltación desesperada que desata la necesidad de tener cerca alguien a quien amar dentro de la realidad que nos engulle. No hay nada peor que sentirse solo en un mundo lleno de seres vacíos, sin tener algo o alguien en quien confiar: «Mi amor, no hay más palabras, la vida es demasiado absurda, por qué reina la locura. Y luego estás tú. Siempre tú. La luz que me saca de la oscuridad».

Never Let Me Go es otra alegoría al amor incondicional. Contiene reflexiones que desatan ese ímpetu por amar sin rupturas: «Cuando la incertidumbre se disipe, estaremos listos para ceder. Seremos faros brillando (…) como estrellas en la tenebrosidad y amantes en las sombras».

Speak To Me es el tema que cierra el álbum. Un momento conmovedor para recomponer la trama de la vida y reflexionar sobre sus detonantes. Los compases últimos muestran una épica celestial y aplastante, un ascenso y disolución en las burbujas del polvo y la nada, la muerte. Sin duda, una canción que sobrecoge hasta el último aliento.

Concluyendo. A rasgos generales, Memento Mori dista de ser un plástico como lo fueron en su tiempo Some Great Reward (1984), Songs Of Faith and Devotion (1993), Black Celebration (1986), Ultra (1997) o los inolvidables Violator (1990) y Music For The Masses (1987). Los tiempos han cambiado pero el concepto y la calidad siguen marcando las diferencias. Sin duda, el estilo es diferente, más oscuro, pero fulge destellos de esperanza y luz.

Memento Mori es un buen disco, sobre todo teniendo en cuenta las circunstancias que han envuelto su creación, su mensaje y su coyuntura. Partiendo de esto, probablemente la banda esté ya gestando su fase final. El paso del tiempo y las ausencias suelen jugar malas pasadas a pesar de esforzados renacimientos.

Estamos pues ante un disco que, a modo de advertencia, nos indica que todo llega a su fin, y aunque existan resurgimientos existenciales, los esfuerzos por renovarse y superar los momentos más complejos, las punzadas y el envejecimiento dejan cicatrices difíciles de curar. Memento Mori es un punto de cambio, una inflexión y un paso valiente hacia adelante, que nos pone los pies sobre la tierra y nos recuerda que el momento de cerrar ojos está a la vuelta de la esquina. De ahí que debamos aprender a vivir lo mejor posible, aprovechar nuestro tiempo, porque la mortalidad nos está acechando. Sin duda, este es el principal mensaje y valoración de Memento Mori, y como bien nos recuerda Dave Gahan: «Siempre hay un elemento de oscuridad en nuestras canciones, como en la vida. Pero la realidad gira en torno a elecciones que hagamos».

