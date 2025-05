Una de las propiedades más fascinantes de la música es su capacidad para trasladarte a lugares remotos, conocidos o no, existentes o inexistentes, y que cada oyente lo interprete de una manera diferente. Evocar sentimientos, sensaciones y emociones que quizá ni siquiera tengan nada que ver con el mensaje que la propia canción trata de transmitir. Es una forma de expresión que el receptor trata tan subjetivamente que la hace rica y especial. Un tesoro de valor incalculable.

Los canadienses Men I Trust dominan esta dimensión. Son capaces de transportar al oyente a un lugar en el que todo está bien, todo es bello, todo es delicado, elegante. Pero también es melancólico, brumoso, efímero y vulnerable. Equus Asinus (que viene a ser el nombre científico de la especie asno) es el retorno después de un hiato de 4 años, tras Untourable Album (2021). Y es un retorno tremendamente acertado y que les transporta a un nuevo estatus de banda de referencia.

Cuatro años que han servido para que su regreso se reparta en dos trabajos, el que nos atañe en esta reseña y Equus Caballus (pasamos del asno al caballo), recién salido a la luz, y que, evidentemente, podréis leer eventualmente en esta, vuestra página musical de referencia. El resultado, en esta primera parte, es un sonido sólido, sincero y cuidado, donde cada nota, cada frecuencia, está en su sitio y tiene un por qué.

La guitarra slide de I come with mud, que abre el álbum, nos lleva de la mano por una especie de bosque acústico, mientras nos mece con la aterciopelada voz de Emmanuelle Proulx, particularmente inspirada, e inspiradora, en todo el trabajo. All my candles tiene ese punto de cotidianeidad que tan bien refleja la propia portada del álbum, un pop íntimo y casero, sin estridencias ni grandilocuencias, que reconforta como una taza de té en una tarde de día laborable de febrero.

La primavera llega con Heavenly Flow, tan luminosa como delicada, en un equilibrio armonioso que nos recuerda que todo va a salir bien, aunque nada esté garantizado (Hold me close, don’t let me fade // You are my peace), para dejar paso a The Landkeeper, con su nostalgia y tristeza contenida, estar lejos de casa, añorar la calidez. Saben como agarrar vuestro corazón y exprimirlo.

La acústica y saltarina Purple box se encarga de devolvernos al rayo de luz que se filtra entre las copas de los árboles, para dar paso a un pequeño pasaje de su faceta francófona canadiense, con Paul’s theme y Girl (2025), con claras connotaciones de Serge Gainsbourg y la chanson francesa de los 60.

De ahí en adelante, el álbum ahonda en su propuesta, con un último coletazo nostálgico y desesperado, dentro de la introspección, como es I don’t like music, que prácticamente cierra un trabajo (o al menos una primera mitad de trabajo, a la espera de Equus Caballus) introspectivo, tanto para la banda como para el oyente, y que se instalará entre vuestros discos más escuchados del año. Música aislante, íntima y personal, os trasladará a ese lugar feliz, que en realidad no es tan feliz, pero en el que os sentiréis especialmente cómodos.

Escucha aquí Equus Asinus de Men I Trust