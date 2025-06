No es habitual, pero tampoco es nada raro que un grupo saque dos discos en un año. Lo que no es tan habitual es que un grupo saque dos discos nuevos en un intervalo de dos meses. Y desde aquí, nos alegramos profundamente que Men I Trust haya sido ese grupo. Hace poco pudisteis leer en esta sagrada web Equus Asinus (2025), el tercer álbum de la banda, con un planteamiento tranquilo, pausado y sosegado, extremadamente delicado y reposado.

Equus Caballus y Equus Asinus forman parte de un todo. Como dos especies de la misma rama, ambos álbumes son reconocibles por sí mismos pero están emparentados entre sí. Mientras que Equus Asinus nos traslada a un lugar tranquilo, en Equus Caballus, Men I Trust presentan un mensaje más contundente, bailable, activo y alegre, con los mismos elementos, las mismas armas. Asnos y caballos son animales diferentes, pero se parecen mucho.

To ease you inicia el álbum y rompe con su inmediatísimo predecesor. Una canción pop sin estridencias pero mucho más reproducible en vuestra emisora de radio favorita. Un tema fresco y juvenil, pero perteneciente al concepto que pretende presentar la banda. Come Back down sigue la misma línea, consiguiendo continuar el viaje a la perfección. Cierto aroma de la elegancia de Roxy Music, con un fondo de sintetizadores entrelazándose y formando un paisaje algodonoso guiado por un bajo saltarín y pastoso que sirve como cemento. Pop de mucha calidad y único como un copo de nieve.

Ring of Past, con su estilo apegado a la nueva electrónica francesa de bandas como L’Imperatrice sirve como punto de inflexión. Another Stone con su riff repetitivo nos transporta a un paisaje más inquietante pero tremendamente interesante para dar lugar al pop alternativo de Husk, lindando con propuestas como la de Nilüfer Yanya.

Where I seat es un monumento a los años ochenta con su guitarra a lo Johnny Marr y su beat urgente, un concepto que In my years también sabe representar, integrando una de las melodías más conseguidas de este segundo plato que nos ofrece la banda en menos de dos meses, con el tema quizá más destacado de ambos álbumes.

Billie Toppy ahonda en ese sonido más afilado y concreto que en Equus Asinus, algo que parece confirmarse definitivamente con Worn Down con una especie de sonido kraut acelerado, siempre dentro de los márgenes que marca la suavidad de la interpretación de Emmanuelle Proulx y que sirve como final de facto de un álbum, que se cierra con la ambiental Eris.

Es difícil considerar ambos álbumes como una sola obra monumental e inspiradísima, pero jugaremos a pensar que son dos cosas separadas, dos especies emparentadas. Equus Caballus es mucho más vistoso que su primo Asinus, que, por otra parte, tiene sus grandes virtudes. Son dos lugares a los que ir y los que disfrutar por separado, o a continuación uno del otro. Lo que es evidente es que si Equus Asinus los posicionó como una banda a tener en cuenta, esta segunda parte es un auténtico golpe delicado pero contundente en la mesa. Men I Trust son ya banda de referencia. Manejan un estilo propio, un sonido característico y dan la impresión de ser capaces de hacer bien cualquier cosa. Sin duda una de las alegrías de este 2025.

