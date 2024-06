Mercury Rev anuncia su regreso con «Born Horses»

Tras una espera de nueve años, Mercury Rev vuelve al panorama musical con su nuevo álbum Born Horses, previsto para el 6 de septiembre. El grupo ha lanzado el sencillo principal, Patterns, acompañado de un videoclip que captura la esencia de la banda con imágenes de carretes de película y textos fugaces.

El álbum promete ser una odisea sonora que nos lleva por autopistas nocturnas, atmósferas de jazz ahumado y giros dramáticos, evocando un estilo que podría describirse como lynchiano. En palabras de Mercury Rev, Patterns refleja la idea de que, aunque las luces en el cielo nocturno parezcan aleatorias, si pudiéramos alejarnos lo suficiente, veríamos el orden en el caos, “solo patrones sobre patrones”.

Tracklist de Born Horses

01 Mood Swings

02 Ancient Love

03 Your Hammer, My Heart

04 Patterns

05 A Bird of No Address

06 Born Horses

07 Everything I Thought I Had Lost

08 There’s Always Been a Bird in Me